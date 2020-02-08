В «южный» полуфинал конкурса «Лидеры России» вышли 20 крымчан и 13 севастопольцев

Полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» в Южном федеральном округе открылся в субботу в Ростове-на-Дону, в нем участвуют 248 человек из всех регионов округа, передает корреспондент ТАСС.

«Лидеры России» — важная социальная платформа, площадка, на которой проявляются лучшие качества, которые будут необходимы для страны и государства. Заявок от участников из Южного федерального округа было подано более 20 тыс., это говорит о той активной среде, которая должна в последующем прийти в систему государственного управления, — сказал, приветствуя участников полуфинала, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба.

Участники полуфинала были отобраны по итогам заочного этапа. В течение двух основных дней полуфинала 8-9 февраля конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества в очных оценочных мероприятиях. Вечером 9 февраля будут определены финалисты от ЮФО, которые получат приглашение на суперфинал конкурса «Лидеры России» в Сочи.

По данным организаторов, после дистанционного этапа на Юге России к участию в полуфинале были допущены более 300 человек, после повторного компьютерного тестирования были определены 248 полуфиналистов. Из них 83 представляют Ростовскую область, 65 — Краснодарский край, 29 — Волгоградскую область, 20 участников из Крыма, 13 — из Севастополя. В полуфинал также вышли 19 представителей Астраханской области, 11 человек представляют Адыгею и восемь — Калмыкию. Большую часть полуфиналистов составляют люди в возрасте от 30 до 40 лет. Самому старшему полуфиналисту 54 года, также в полуфинале участвуют пять человек в возрасте до 25 лет.

Как отметила на торжественном открытии член Наблюдательного совета конкурса, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, в этом году в конкурсе принимают участие достаточно много опытных, состоявшихся лидеров.

Конкурс полуфиналистов окреп, в него пришли зрелые управленцы, в том числе такие, которые более 10 лет управляют огромными коллективами по 10 тыс. человек и более. Есть и очень юные, которым только 22 года. Очень активно в этом году в конкурсе участвуют женщины, в этом году они составляют 16% полуфиналистов в ЮФО, — сказала она.

Еще одна особенность Юга России в конкурсе «Лидеры России», по словам заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александра Садовского, — большое количество участников с научными степенями. В полуфинал в ЮФО вышли семь докторов наук и 44 кандидата наук.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация (АНО), носящая такое же название. Наблюдательный совет АНО возглавляет Президент России Владимир Путин.

По материалам ТАСС.