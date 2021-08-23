В Кабмине РФ видят две проблемы Крыма: минимум инфраструктуры и неготовность к масштабному строительству

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24» назвал две ключевые проблемы Крыма. Это изношенная инфраструктура и отсутствие подготовленных площадок под масштабное жилищное строительство.

По его мнению, крайне важно уже сейчас обеспечить весь Крымский полуостров необходимой инфраструктурой для бесперебойной подачи электроэнергии, воды, привести в порядок дороги.

Наша задача — создать, чтобы инфраструктура была повсеместная: более-менее привести дороги в порядок, обеспечить энергоснабжением, водоснабжением в постоянном режиме, — сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что помимо строительства крупных объектов, в регионе нужно уделять внимание состоянию остальной инфраструктуры, которая «осталась со времен Украины».

Есть еще огромное количество мелких дорог. И жители, и отдыхающие, которые отдыхают в конкретном месте, видят, что дороги в плохом состоянии, видят, что где-то есть перебои с электричеством, с водой — это отдельная наша проблема серьезная, — добавил Вице-премьер.

Для этого у Правительства России есть госпрограммы как по дорожному строительству, так и по энергетике.

Другая ключевая проблема – строительство жилья. По словам Хуснуллина, на полуострове нет подготовленных площадок под жилищное строительство.

Все пытались найти какое-то маленькое пятно, построить какой-то дом и на этом заработать, — отметил Хуснуллин. – Сейчас задача стоит по-другому: сделать комплексные территории развития, чтобы они были обеспечены инженерной инфраструктурой, социальной – садиками и школами, дорожной инфраструктурой. И тогда уже вести комплексную застройку. Хочу сказать, что такая документация уже подготовлена на около 1 – 1,5 миллиона квадратных метров. Это говорит о том, что жилья в Крыму будет строиться больше, потому что спрос сегодня очень большой.

По его мнению, Республика Крым и город Севастополь достигнут среднероссийских показателей по строительству и вводу в эксплуатацию жилья в течение двух-трех лет.

Мы должны к 2029 году выйти на строительство 20 млн кв. метров жилья в год или 0,8 кв. м на человека в среднем по стране, — сказал Хуснуллин. — Я считаю, что для крымчан и для Севастополя показатель квадратный метр на человека достижим.

Он уверен, жилья в Крыму будет строиться больше, потому что «спрос сегодня очень большой».