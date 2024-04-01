В Каче выполняется ремонт дороги

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в посёлке Кача выполняется ремонт дороги на улице Ударной. Протяжённость участка – 0,7 км, он расположен неподалёку от Качинского парка.

Подрядная организация восстановит дорожную одежду в местах ремонта земляного полотна, заменит бортовой камень, а также выполнит устройство выравнивающего и верхнего слоёв покрытия, отсыпку обочин.

Основной задачей ремонта является обеспечение безопасности и комфорта передвижения для всех жителей и гостей посёлка Кача. После завершения работ состояние дорожного полотна значительно улучшится, а неровности покрытия будут устранены. Жители посёлка смогут наслаждаться качественной и безопасной дорогой, которая способствует развитию инфраструктуры и обеспечению комфорта в повседневной жизни, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместитель директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Ширяев.

Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя