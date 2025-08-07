В Качинский муниципальный округ с рабочей поездкой нагрянул губернатор Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 6 августа провел рабочую поездку в Качинский муниципальный округ. Осмотрел ключевые для округа объекты, пообщался с местными жителями и дал ряд поручений.

Первым объектом рабочей поездки стало село Полюшко. Сейчас здесь выделено 400 земельных участков для участников специальной военной операции и многодетных семей. Одним из главных вопросов на сегодня для этой территории является создание необходимой коммунальной инфраструктуры.

«Севастопольгаз» уже смонтировал здесь газовую распределительную сеть. Поручил синхронизировать строительство распределительных газовых сетей вместе с формированием дорожной сети. Газовые магистральные сети проложим сразу по улицам, чтобы избежать повторных «раскопок». После этого уже можно будет по заявкам делать отводы к конкретным участкам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Работы в селе Полюшко начнутся в самое ближайшее время, также участники СВО смогут воспользоваться льготами по программе догазификации.

Далее Михаил Развожаев проверил ход работ по капремонту врачебной амбулатории в Каче. На объекте строители уже заканчивают монтаж инженерных сетей и кондиционеров, на финишной стадии отделочные работы и благоустройство. На время ремонта работа в медицинском учреждении не прекращалась, и близость стройплощадки доставляла дискомфорт как медицинским работникам, так и пациентам. Глава города поручил завершить здесь работы как можно скорее.

Работы здесь очень затянулись: несколько раз делали перепроектирование, менялся подрядчик. Поручил усилить контроль со стороны заказчика за этим объектом и полностью завершить все работы к 27 августа — в том числе для того, чтобы родители школьников могли получить справки перед новым учебным годом в комфортных условиях, — сказал Михаил Развожаев.

На втором этаже здания амбулатории откроется реабилитационный центр. Все оборудование для него уже закуплено.

В рамках рабочей поездки Михаил Развожаев посмотрел детский сад, построенный в 2023 году. Садик оформили в «авиационном» стиле, он работает на полную мощность и пользуется большой популярностью у местных жителей. Качинский детский сад будет носить имя женщины-летчика, а прилегающую к нему территорию задействуют под социальный объект — соответствующие поручения губернатор дал по итогам осмотра.

На улице Авиаторов глава города пообщался с местными жителями — они пожаловались на плохую дорогу.

Что касается дороги на улице Авиаторов, то ее нужно приводить в порядок. Мы поставили дорогу на баланс как внутриквартальную, планировали отремонтировать в следующем году, но, скорее всего, сможем начать ремонт раньше — поставил задачу начать там работы к 1 сентября. Сейчас специалисты дополнительно обследуют территорию, — сказал Михаил Развожаев.

Также он посетил парк имени Полины Осипенко, по содержанию которого возникли вопросы.

Часть функций передана муниципалитету — он, как может, их выполняет. Посмотрим отдельно, сколько средств было выделено, что делается. Будем исправлять ситуацию, — сказал глава города.

В заключение губернатор осмотрел Дом офицеров флота в Каче — сейчас здание находится в плачевном состоянии и нуждается в серьёзном ремонте. Он поставил задачу провести обследование и оценить масштаб будущих работ, после чего будет решаться вопрос с финансированием.

Дом офицеров флота в Каче передан городу. В идеале здесь нужно создать многофункциональный культурный центр и сохранить существующее спортивное ядро за зданием. Но главная задача сейчас — не допустить разрушения здания, а далее уже поэтапно реализовать все задуманные планы, — отметил Михаил Развожаев.

Напомним, 9 мая после реставрации в посёлке Кача открылся мемориальный комплекс лётчикам-черноморцам, известный также как парк Героев, расположенный возле Дома офицеров флота. По поручению губернатора в парке отреставрировали бюсты летчиков-черноморцев, привели в порядок гранитные тумбы, обновили плиточное покрытие и заменили бортовой камень.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя