В Качинском муниципальном округе Севастополя состоялся прием граждан нотариусом﻿

Узнайте больше: В Севастополе обсуждали вопросы оказания бесплатной юрпомощи участникам СВО и членам их семей﻿

28 октября 2025 года нотариус города Севастополя Соболева Юлия Анатольевна провела приём граждан в Качинском муниципальном округе города Севастополя. Нотариус ответила на различные вопросы жителей, связанные с оформлением документов с участием нотариуса. Проведение подобных мероприятий является актуальным для населения отдалённых районов Севастополя.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.