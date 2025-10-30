В Качинском муниципальном округе Севастополя состоялся прием граждан нотариусом﻿

28 октября 2025 года нотариус города Севастополя Соболева Юлия Анатольевна провела приём граждан в Качинском муниципальном округе города Севастополя. Нотариус ответила на различные вопросы жителей, связанные с оформлением документов с участием нотариуса. Проведение подобных мероприятий является актуальным для населения отдалённых районов Севастополя.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
