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В Качинском муниципальном округе Севастополя состоялся прием граждан нотариусом﻿
источник фото: Нотариальная палата Севастополя

В Качинском муниципальном округе Севастополя состоялся прием граждан нотариусом﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 16:13 09.04.2025

8 апреля в Качинском муниципальном округе города Севастополя нотариус города Севастополя Элла Руденко провела открытый приём населения для оказания бесплатной юридической помощи.

Выездное консультирование проводится представителями нотариата еженедельно и проходит под эгидой Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя. Его целью является оказание квалифицированной юридической помощи жителям отдалённых районов Севастополя, так как не у всех есть возможность выехать в черту города для получения консультации.

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источник: Нотариальная палата города Севастополя

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