В Кадровом центре Севастополя откроют Клуб участников СВО и членов их семей «Za СВОих»
источник фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Кадровом центре Севастополя откроют Клуб участников СВО и членов их семей «Za СВОих»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:48 09.12.2025

Клуб для участников СВО и членов их семей «Za СВОих» — это новая площадка для комплексной поддержки, общения и содействия в трудоустройстве участников специальной военной операции и членов их семей. Открытие состоится 9 декабря с 14:30 до 15:40. Место проведения: Кадровый центр «Работа России» (ул. Руднева, д. 40, 2 этаж, аудитория 231, «Конференц-зал»). Справки по телефону: +7(8692)66-22-92.

Клубы для участников СВО открываются при кадровых центрах «Работа России» по всей стране в рамках нацпроекта «Кадры».

Напомним, с начала этого года Кадровый центр «Работа России» Севастополя провел 59 выездных консультаций в Фонде «Защитники Отечества», трудоустроил 13 участников СВО и членов их семей. Кроме того, один ветеран открыл собственное дело с помощью Кадрового центра.

Всего за время проведения специальной военной операции в службу занятости Севастополя обратились 77 участников СВО и членов их семей, из них трудоустроено 32 человека.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

