В Кадровом центре Севастополя "Работа России" анонсируют День открытых дверей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:55 26.11.2025

День открытых дверей в Кадровом центре «Работа России» состоится 27 ноября. Мероприятие пройдёт по адресу:  ул. Руднева, 40, в 13:00.

Участников мероприятия ждет:

  • экскурсия по центру;
  • семинар от карьерных консультантов «Техника поиска работы»;
  • открытый отбор для компании «Севтелеком»;
  • бесплатные консультации специалистов службы занятости.
Справки по телефону: +7(8692)66-22-92. Мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Кадры».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

