В Кадровом центре Севастополя «Работа России» анонсируют День открытых дверей

День открытых дверей в Кадровом центре «Работа России» состоится 27 ноября. Мероприятие пройдёт по адресу: ул. Руднева, 40, в 13:00.
Участников мероприятия ждет:
- экскурсия по центру;
- семинар от карьерных консультантов «Техника поиска работы»;
- открытый отбор для компании «Севтелеком»;
- бесплатные консультации специалистов службы занятости.
Справки по телефону: +7(8692)66-22-92. Мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Кадры».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
