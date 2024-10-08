Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Каире проведут заседание делового совета «Крым-Африка»
актуально в республике
В Каире проведут заседание делового совета "Крым-Африка"
фото: pikist.com

В Каире проведут заседание делового совета «Крым-Африка»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:34 08.10.2024

Крымско-африканский деловой совет состоится в Каире 11-12 ноября. Площадка выбрана для большего удобства представителей Африки, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в кулуарах Международной научно-практической конференции «Россия в формирующемся многополярном мире: осмысление будущего» в Уфе.

У нас есть деловой совет Крым-Африка, его деловая часть будет проходить в Каире, потому что всю Африку привезти к нам сложновато, проще нам в Каире собрать всех. Там обсудим вопросы сотрудничества с африканскими странами, это будет 11-12 ноября, — сообщил Мурадов.

Мероприятие станет третьей частью Ялтинского международного экономического форума, который в этом году разделен на политическую и экономическую части. Первая состоится в Москве 6-7 ноября, ожидается участие людей из европейской политики, международной ассоциации друзей Крыма, порядка 50 организаций. Вторая часть пройдет в Уфе 2-3 декабря, добавил заместитель председателя совета министров республики.

Он также рассказал о состоянии инициативы по прямым поставкам товаров из Африки в Россию через Крым. Сейчас необходимо решить вопрос с системой расчетов и транспортом. Первые суда могут прибыть на полуостров в перспективе ближайших трех лет, уточнил Мурадов.

Узнайте больше:  Крым развивать взаимодействие с Республикой Татарстан

Международный форум «Кадры для экономики — фактор становления нового технологического уклада» и научно-практическая конференция «Россия в формирующемся многополярном мире: осмысление будущего» проходят в Уфе 7 и 8 октября. Мероприятие проходит под эгидой ЮНЕСКО, его задачами являются совершенствование кадровой политики для достижения национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Организаторами форума выступают правительство Республики Башкортостан и Центр социально-консервативной политики.

О ЯМЭФ

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проводился в Крыму с 2015 года традиционно в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов. Тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии. В 2022 году его решили перенести в Москву в обновленном формате в виде Ялтинского международного форума, дополнив сессией, посвященной работе МАДК. Он состоялся 23 и 24 октября 2023 года.

источник: ТАСС
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и мир

Комментарии для сайта Cackle
Крым и мир
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.