В Каире проведут заседание делового совета «Крым-Африка»

У нас есть деловой совет Крым-Африка, его деловая часть будет проходить в Каире, потому что всю Африку привезти к нам сложновато, проще нам в Каире собрать всех. Там обсудим вопросы сотрудничества с африканскими странами, это будет 11-12 ноября, — сообщил Мурадов.

Мероприятие станет третьей частью Ялтинского международного экономического форума, который в этом году разделен на политическую и экономическую части. Первая состоится в Москве 6-7 ноября, ожидается участие людей из европейской политики, международной ассоциации друзей Крыма, порядка 50 организаций. Вторая часть пройдет в Уфе 2-3 декабря, добавил заместитель председателя совета министров республики.

Он также рассказал о состоянии инициативы по прямым поставкам товаров из Африки в Россию через Крым. Сейчас необходимо решить вопрос с системой расчетов и транспортом. Первые суда могут прибыть на полуостров в перспективе ближайших трех лет, уточнил Мурадов.

Международный форум «Кадры для экономики — фактор становления нового технологического уклада» и научно-практическая конференция «Россия в формирующемся многополярном мире: осмысление будущего» проходят в Уфе 7 и 8 октября. Мероприятие проходит под эгидой ЮНЕСКО, его задачами являются совершенствование кадровой политики для достижения национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Организаторами форума выступают правительство Республики Башкортостан и Центр социально-консервативной политики.

О ЯМЭФ

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проводился в Крыму с 2015 года традиционно в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов. Тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии. В 2022 году его решили перенести в Москву в обновленном формате в виде Ялтинского международного форума, дополнив сессией, посвященной работе МАДК. Он состоялся 23 и 24 октября 2023 года.