В какие страны можно со «Спутником V»: цены на билеты и условия въезда

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил список стран, которые принимают туристов, вакцинированных от COVID-19 российским «Спутником V». Рассказываем об условиях въезда для привитых путешественниках и стоимости авиабилетов в августе-сентябре. Сервис поездок и путешествий Туту.ру собирает статусы по открытию международного сообщения специальной странице . Здесь публикуется информация о том, можно ли полететь в ту или иную страну, какие страны ожидают «открытия» в ближайшем будущем, какая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, даётся справка о требованиях к туристам, ограничениях в работе туристических объектах, а также контакты для экстренной связи.

Азербайджан

По данным аналитиков Туту.ру, Азербайджан входит в топ-5 стран, куда самостоятельные путешественники оформляют авиабилеты на август-сентябрь. Средний чек по уже оформленным билетам по направлению Москва — Баку на эти месяцы составляет порядка 30,8 тыс. рублей туда-обратно. На сентябрь можно купить билеты от 24 тыс. рублей в обе стороны, в августе лететь дороже.

Пассажирам старше 18 лет необходимо наличие официального документа о полной вакцинации или выздоровлении от COVID-19, и официального документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, пройденного не более чем за 72 часа до вылета. До 18 лет — ПЦР-тест, пройденный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Между Россией и Азербайджаном действует безвизовый режим, поэтому въехать с целью туризма можно по заграничному паспорту на срок до 90 дней. Это правило действует для любых целей посещения. Если визит продлится более 30 дней, требуется зарегистрироваться в полиции по месту пребывания.

Армения

По данным продаж Туту.ру, Армения сейчас возглавляет список популярных стран, куда чаще всего летают самостоятельные путешественники. Средний чек по оформленным на август-сентябрь билетам из Москвы в Ереван составляет 24 тыс. туда-обратно. Можно найти билеты от 17-18 тыс. рублей в обе стороны.

При пересечении границы Армении гражданин России должен предъявить один из следующих документов:

справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до въезда;

сертификат, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 (российский «Спутник V» и другие вакцины признаются). Вторая доза вакцины должна быть введена не менее чем за 14 дней до въезда в Армению.

Указанные документы не требуются детям младше одного года.

Лица, прибывающие из РФ, предоставляют сертификат с помощью мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Все документы оформляют на армянском, английском или русском языке. В них должны быть:

контактные данные медицинского учреждения, которое проводило тестирование или вакцинацию, и имя его руководителя;

имя и фамилия путешественника, номер паспорта, дата рождения, результат ПЦР-теста или название и серия вакцины, даты введения первой и второй дозы;

подпись руководителя медицинского учреждения и печать.

Если ПЦР-теста или свидетельства о прививке нет, необходимо за свой счёт сдать тест на коронавирус в аэропорту или пунктах пересечения сухопутной границы и самоизолироваться до получения отрицательного результата ПЦР-теста. В случае выявления симптомов заболевания пассажира отправят на лечение. При отказе предъявить документы о вакцинации или отсутствии коронавируса, а также от сдачи теста на границе туристу предстоит 14-дневный карантин.

Между Россией и Арменией действует безвизовый режим, поэтому въехать в Армению с целью туризма можно и по российскому паспорту, и по заграничному. Для посещения Армении с целью ведения бизнеса гражданам РФ необходимо получить гостевую визу (V). Эта виза предоставляет иностранцу право въехать в Армению и оставаться в стране до 120 дней.

Республика Беларусь

Согласно свежим правилам, пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации против инфекции COVID-19 и имеющие при себе подтверждающий ее прохождение документ, освобождаются от необходимости нахождения на самоизоляции и предоставления для въезда в страну ПЦР-теста.

Беларусь входит в топ-10 стран, куда самостоятельные путешественники покупают билеты, по данным Туту.ру. Средний чек по оформленным на август-сентябрь билетам из Москвы в Минск составляет 13,7 тыс. рублей туда-обратно. На эти месяцы можно найти билеты от 7,8 тыс. рублей в обе стороны.

Болгария

Болгария открыта для зарубежных туристов, в том числе из России, регулярное авиасообщение возобновилось. Цены на перелёт по направлению Москва — София в августе начинаются от 22,7 тыс. рублей туда-обратно, в сентябре — от 21,9 тыс. рублей туда-обратно. По направлению Москва — Бургас цены начинаются от 20,8 тыс. рублей туда-обратно. По данным продаж Туту.ру, Болгария входит в топ-10 стран, куда самостоятельные путешественники оформляют авиабилеты на ближайшие два месяца.

Гражданам РФ требуется виза для въезда на территорию Болгарии. Визовые центры возобновили приём документов на краткосрочные визы. Для детей до 6 лет виза оформляется бесплатно, а с 1 октября 2021 года будет отменен визовый сбор и для детей до 12 лет.

Для въезда в Болгарию российским туристам потребуется один из следующих документов:

сертификат о вакцинации против COVID-19 на английском языке, с данными загранпаспорта («Спутник V» в списке признанных вакцин, с момента полного курса иммунизации должно пройти не менее 14 дней);

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда;

справка с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов;

справка о перенесённой коронавирусной инфекции на английском языке (не более 180 дней с выздоровления).

Бахрейн

Въезд в Бахрейн разрешён большинству иностранцев, в том числе и россиянам, прибывающим в страну с целью туризма. Запрет распространяется на граждан некоторых арабских стран, а также на пассажиров, которые в течение последних 14 дней были или проезжали транзитом через: Бангладеш, Доминикану, Индию, Индонезию, Ирак, Иран, Малайзию, Мексику, Мозамбик, Монголию, Мьянму, Намибию, Непал, Пакистан, Панаму, Филиппины, Южную Африку, Шри Ланку, Тунис, Уганду, Вьетнам или Зимбабве.

У Бахрейна с РФ действует упрощенный визовый режим. Россиянам для пересечения границы виза необходима, однако получить ее можно по прилете в аэропорту. Всем туристам необходимо установить приложение COVID-19 — BE AWARE BAHRAIN для отслеживания своего местонахождения и состояния здоровья. По прибытии необходимо сдать ПЦР-тест и пройти 10-дневный карантин. От карантина освобождаются вакцинированные граждане некоторых европейский и арабских государств (РФ в списке нет). В течение карантина необходимо сдать повторный ПЦР-тест.

В Бахрейне действуют ограничительные меры. Запрещены собрания в общественных местах численностью более 6 человек, ряд услуг оказывается только при наличии сертификата о вакцинации, введен масочный режим.

Цены на прямые рейсы по направлению Москва — Манама в августе и сентябре начинаются от 40 тыс. рублей за перелёт туда-обратно.

Венгрия

Цены на перелёт по направлению Москва — Будапешт в августе начинаются от 24 тыс. рублей туда-обратно, в сентябре — от 15 тыс. рублей в обе стороны.

Для посещения Венгрии россиянам нужна шенгенская виза. Для получения визы необходимо собрать документы и обратиться в посольство, консульства или визовые центры Венгрии на территории России. Сейчас посольство выдаёт только однократные туристические визы.

Непривитым туристам нужен ПЦР-тест. Россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, никаких дополнительных тестирований не потребуется.

Грузия

Грузия открыла границу для россиян. Прямого авиасообщения между Грузией и Россией пока нет, добраться можно с пересадкой. Открыты сухопутные границы для путешественников. Для граждан России, желающих посетить Грузию в туристических целях, открыт таможенно-пропускной пункт Казбеги – Верхний Ларс.

Россиянам не нужна виза в Грузию для туристической поездки или посещения родственников, при въезде нужно предъявить только действующий заграничный паспорт. Срок разрешённого пребывания — 1 год.

Для въезда потребуется сертификат о прохождении полного курса вакцинации («Спутник V» подходит) или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки. На третий день после въезда на территорию Грузии необходимо пройти повторное ПЦР-тестирование за свой счёт.

Несмотря на отсутствие прямых рейсов Грузия входит в топ-10 стран, куда российские путешественники приобретают авиабилеты, по данным продаж Туту.ру. В августе-сентябре цены начинаются от 20 тыс. рублей за перелёт туда-обратно по направлению Москва — Тбилиси.

Египет

Когда стало известно, что Россия возобновляет чартерное авиасообщение с Египтом, аналитики Туту.ру зафиксировали двукратный рост поисков авиабилетов. После этого интерес немного снизился, но последние три недели наблюдается стабильная положительная динамика по поискам авиабилетов в Египет на сайте Туту.ру. Направления Москва — Шарм-эш-Шейх и Москва — Хургада на прошлой неделе вошли в топ-30 зарубежных авианаправлений, куда пользователи Туту.ру искали билеты.

Цены на прямой перелёт в Шарм-эш-Шейх и Хургаду из Москвы в августе начинаются от 56 тыс. рублей туда-обратно, в сентябре — от 48 тыс. рублей в обе стороны.

Для въезда в Египет нужна виза. Её можно оформить на портале или по прилёте в аэропорту.

Туристам старше 6 лет потребуется ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прилёта. Тест также можно сдать и в аэропорту Хургады или Шарм-эль-Шейха. Стоит 30 долларов, но платить нужно только наличными — карты не принимают. До получения результатов необходимо соблюдать изоляцию в забронированном отеле. Вакцинированным можно въезжать без ПЦР («Спутник V» подходит).

Иордания

Иордания открыла свои границы для туристов, в том числе и для граждан РФ. Регулярное авиасообщение Москва — Амман, Москва — Акаба возобновляется, но пока в продаже только билеты на рейсы с пересадками. Цены на перелёт по направлению Москва — Амман в августе-сентябре начинаются от 26 тыс. рублей туда-обратно, а по направлению Москва — Акаба от 52 тыс. рублей в обе стороны.

Виза в Иорданию россиянам нужна, но получить ее можно в аэропорту по прибытии в страну. Обязательные требования: загранпаспорт, действующий минимум 6 месяцев после возвращения из путешествия, подтверждение проживания в отеле и обратные билеты или приглашение принимающей стороны.

Всем туристам для поездки в Иорданию необходимо иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета (детям до 5 лет тест не нужен), а также медицинскую страховку, включающую покрытие рисков от COVID-19.

Также туристам надо зарегистрироваться на сайте до вылета, заполнить требуемые формы, получить QR-код, который потребуют при посадке на борт и по прибытии в Иорданию. Непривитым туристам по прибытии в Иорданию нужно будет сдать еще один ПЦР-тест (платный). При этом такой тест надо оплатить заранее до вылета онлайн. Привитые «Спутником V» россияне освобождены от сдачи ПЦР-теста по прилёте в страну (нужен сертификат на английском, с данными загранпаспорта). Однако им также нужен тест, сданный за 72 часа до вылета из России.

Кипр

Цены на перелёт по направлению Москва — Ларнака в августе-сентябре начинаются от 21,6 тыс. рублей туда-обратно.

Пассажиры, въезжающие на Кипр из России, должны предпринять следующие шаги:

Пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до вылета в Республику Кипр. Справка на английском языке, подтверждающая отрицательный результат тестирования, должна быть в наличии у каждого пассажира при посадке на борт. Детям, которым на момент въезда на Кипр ещё не исполнилось 12 лет, прохождение тестирования не требуется. Справка должна быть загружена в личный кабинет каждого пассажира при регистрации на платформе www.cyprusflightpass.gov.cy . Не ранее чем за 48 часов до вылета заполнить специальную форму для получения Cyprus Flight Pass в целях посадки на борт. Обратите внимание, что без данного документа пассажир не может быть допущен к посадке на рейс, а в случае прибытия на Кипр без данного документа такой пассажир будет оштрафован на 300 евро. Пройти повторное тестирование по приезде на Кипр за свой счёт: стоимость тестирования в аэропорту Ларнаки составляет 15 евро, в аэропорту Пафоса – 19 евро. Результат ПЦР-теста на COVID-19 будет доступен в течение 3 часов на цифровой платформе . До момента получения результатов необходимо соблюдать самоизоляцию. Детям, которым на момент въезда на Кипр ещё не исполнилось 12 лет, прохождение тестирования при въезде также не требуется. Гражданам, въезжающим на Кипр из России, оба теста которых показали отрицательный результат, самоизоляция не требуется. С 1 по 31 августа также необходим дополнительный тест ПЦР-тест, его нужно сделать начиная с 7-го дня нахождения в республике.

Привитым «Спутником» россиянам для посещения Кипра понадобится сертификат вакцинации на английском языке, с данными загранпаспорта. Перед поездкой на Кипр необходимо загрузить на платформу Cyprus Flight Pass копию свидетельства о вакцинации на английском языке и указать определённые данные о вакцинации (название вакцины и даты прививок). За предоставление недостоверной информации об иммунизации туристу по прибытии на Кипр грозят штрафные санкции. Также от ПЦР-тестов освобождаются переболевшие в течение последних шести месяцев.

Киргизия

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, Азербайджан входит в топ-3 стран, куда самостоятельные путешественники оформляют авиабилеты на август-сентябрь. Средний чек по уже оформленным билетам по направлению Москва — Бишкек на эти месяцы составляет порядка 29,5 тыс. рублей туда-обратно. Минимальная цена на эти месяцы — 25,6 тыс. рублей в обе стороны.

Россиянам не нужны виза и загранпаспорт, можно въехать по общегражданскому паспорту. Для поездок меньше 30 дней не требуется временная регистрация на территории страны.

Киргизия принимает иностранных туристов с минимумом ковидных ограничений: при въезде нужна только справка об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. Если на момент въезда срок действия справки истёк по объективным причинам (задержка рейса и пр.), пассажир должен будет сделать повторный ПЦР-тест по месту прибытия. Туристы, вакцинированные от коронавируса, могут въезжать в Киргизию без сдачи ПЦР-теста, предъявив сертификат о прививке в цифровом или бумажном виде. Свободный въезд вакцинированных разрешён.

Маврикий

Маврикий открыл свои границы для туристов. Первый этап открытия — с 15 июля по 30 сентября, второй — с 1 октября. Россия возобновила авиасообщение с Маврикием, однако прямых рейсов пока нет. Цены на перелёт в августе начинаются от 70 тыс. рублей туда-обратно, в сентябре — от 64 тыс. рублей.

Для посещения Республики Маврикий гражданам РФ нужно иметь туристическую визу, выданную Республикой Маврикий.

Карантинные ограничения. Путешественники, независимо от прививочного статуса, должны предварительно забронировать своё проживание. Для въезда потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за 5-7 дней до прибытия. Путешественникам необходимо пройти ПЦР-тестирование по прибытии, а также на 7-й и 14-й дни пребывания в стране. В итоге от туристов потребуется прохождения четырёх ПЦР-тестов. Стоимость одного ПЦР-теста около 60-70 евро.

Полностью вакцинированных путешественников ждёт 14-дневный отпуск в формате «курортного пузыря». Привитые гости смогут пользоваться удобствами в выбранном ими отеле, включая бассейн и пляж. Невакцинированные или частично привитые посетители не могут пользоваться пакетом «курортного пузыря». Перед отъездом на Маврикий они должны забронировать 14-дневное пребывание в одном из карантинных отелей Маврикия. В это время туристы должны оставаться в своих комнатах, и им будут доставлять еду. Выходить из номера запрещается. После прохождения изоляции при отрицательном ПЦР-тесте туристам будет разрешено путешествовать по острову или переехать в другой отель.

С 1 октября 2021 года для вакцинированных туристов на Маврикии будет отменён карантин, разрешено свободное перемещение по острову и проживание в любом из отелей. Условием въезда на остров станет отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета). Условия въезда и пребывания путешественников, не прошедших вакцинацию, не изменятся.

Марокко

Для российских туристов границы открыты. Авиасообщение возобновлено. Для въезда в Марокко российским гражданам виза не нужна. Перелёт по направлению Москва — Касабланка в августе стоит от 29,5 тыс. рублей туда-обратно, в сентябре — от 22,2 тыс. рублей, в октябре — от 22,4 тыс. рублей в обе стороны.

Привитые пассажиры (Спутник V» сертифицирован в Марокко) должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда на территорию Марокко. При этом владелец прививочного сертификата освобождается от карантина.

Невакцинированные или не полностью вакцинированные лица из РФ должны по прибытии в Марокко соблюдать 10-дневный контролируемый карантин за свой счёт в местах, ранее определённых властями королевства, а также пройти ПЦР-тест на девятый день после приезда.

Молдова

По данным продаж сервиса поездок и путешествий Туту.ру, Молдова входит в топ-5 стран, куда оформляются авиабилеты на август-сентябрь. Цены на прямые перелеты начинаются от 13 тыс. рублей туда-обратно.

Въезд в страну пассажиров из России разрешён. Между Россией и Молдовой действует безвизовый режим, въехать в страну с целью туризма можно по заграничному паспорту на срок до 90 дней.

Все иностранцы и граждане страны, которые будут пересекать границу Молдовы обязаны предъявлять результат отрицательного ПЦР-теста, проведённого за 72 часа до прибытия. Подтверждение должно быть представлено на одном из следующих языков – румынский, английский или русский. Иначе они будут обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции вне зависимости от того, откуда прибыли. Исключение составляют дети в возрасте до пяти лет, транзитные пассажиры и те, у кого есть сертификаты вакцинации.

Мадейра (Португалия)

Въезд в Португалию разрешён только гражданам Португалии и членам их семей, гражданам ЕС, лицам с ВНЖ, с рабочей, учебной визой, к близким родственникам граждан Португалии или проживающих там лиц с ВНЖ. Однако Мадейра стала первым из регионов Португалии, которая открыла «зелёный коридор» для иностранных туристов, в том числе россиян. Цены на перелёт в августе начинаются от 37,8 тыс. рублей туда-обратно, в сентябре — 14,3 тыс. рублей в обе стороны.

Посольство Португалии в Москве возобновило оформление краткосрочных шенгенских виз. Визы будут выдаваться лицам, которые не смогли воспользоваться ранее выданными визами в связи с пандемией, отменой рейсов, закрытием границ, а также обладателям шенгенских виз, выданных ранее на срок не менее 2 лет и использованных в соответствии с установленными правилами. Также возобновлена выдача шенгенских виз для поездок на Мадейру.

Все пассажиры должны предоставить тест ПЦР с отрицательным результатом в течение 72 часов до посадки. Все пассажиры из стран, которые имеют уровень заболеваемости более 500 случаев на 100 тысяч жителей, после въезда на материковую часть Португалии должны пройти 14-дневный карантин дома или в месте, указанном органами здравоохранения. Карантин не распространяется на пассажиров, путешествующих транзитом, срок пребывания которых подтверждён обратным билетом и не превышает 48 часов.

Прибывающие пассажиры должны заполнить форму от органов здравоохранения – Карточку поиска пассажиров. Её можно заполнить на борту самолёта или заранее онлайн перед полётом.

Для въезда на Мадейру действуют другие правила въезда: перед поездкой необходимо заполнить эпидемиологическую анкету, а также невакцинированные туристы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета. Российские туристы, привитые «Спутником V» и переболевшие (нужна справка о перенесённом COVID-19, выданная минимум за 180 дней до поездки) освобождены от сдачи ПЦР-теста по прилёте на архипелаг Мадейра (острова Мадейра и Порту-Санту).

Румыния

Въезд в Румынию разрешён гражданам РФ с любой целью поездки, транзит также разрешён. Для посещения Румынии гражданам РФ нужно иметь визу, выданную Румынией, или открытую шенгенскую визу любой страны. На данный момент подача заявления на визу в посольстве или генеральном консульстве временно приостановлена.

Все лица, прибывающие в Румынию обязаны пройти карантин вместе с семьей или родственниками, с которыми они приехали. Исключение — при наличии отрицательного результата теста ПЦР, полученного не ранее, чем за 72 часа до прибытия, или наличие документа о вакцинации против вируса SARS-CoV-2 «Спутник V» подходит), если после второй дозы прошло не менее 10 дней до въезда в Румынию. Также от карантина освобождают в случае перенесенной болезни в последние 90 дней (при наличии подтверждения).

Цены на перелёт по направлению Москва — Бухарест в августе-сентябре начинаются от 20,2 тыс. рублей туда-обратно.

Словения

Для посещения Словении гражданам РФ нужно иметь действующую шенгенскую визу, выданную Словенией или любой другой страной Шенгенского соглашения. Однако новые визы россиянам по-прежнему не выдаются. Сроки возобновления выдачи виз пока неизвестны.

Лица, въезжающие в страну, обязаны предъявить один из требуемых документов. В их числе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, действительный 72 часа, антиген-тест не старше 48 часов, справка о перенесенном COVID-19 или сертификат о вакцинации («Спутник V» подходит). При предоставлении необходимых справок туристы освобождаются от соблюдения 10-дневного карантина по прибытии. При этом иностранец, который не имеет доказательств отсутствия коронавирусной инфекции, обязан соблюдать изоляцию по месту проживания сразу после приезда в страну. Если проходить карантин негде, пассажиру во въезде будет отказано.

Цены на перелёт по направлению Москва — Любляна в августе начинаются от 26,6 тыс. рублей туда-обратно, в сентябре — от 19,3 тыс. рублей в обе стороны.

Турция

Турция открыта для иностранных туристов, в том числе и для граждан РФ. Границы открыты на взаимной основе. Между двумя странами установлен безвизовый режим: россияне могут находиться в Турции без визы в течение 60 дней.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, Турция входит в топ-7 стран, куда самостоятельные путешественники оформляют авиабилеты на август-сентябрь. Средний чек по уже оформленным билетам по направлению Москва — Анталья на эти месяцы составляет порядка 22 тыс. рублей туда-обратно, а по направлению Москва — Стамбул —20,4 тыс. рублей туда-обратно. Минимальные цены на перелёт в августе и сентябре в Анталью — 11-12 тыс. рублей в обе стороны, в Стамбул — в августе от 16,7, в сентябре от 11 тыс. рублей в обе стороны.

Вакцинированным россиянам для въезда в Турцию без ПЦР-теста необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации на английском языке с данными заграничного паспорта. Сертификат можно получить на сайте Госуслуг. Вакциной может быть как «Спутник V», так и «ЭпиВакКорона», «Ковивак», «Спутник Лайт». Важно, что с момента завершения вакцинации до прибытия на территорию Турции должно пройти не менее 14 суток.

Для въезда в страну переболевшим туристам необходимо иметь при себе два документа:

справку, выданную органами здравоохранения, которой удостоверяется, что они переболели коронавирусом и вылечились в течение последних 6 месяцев (при этом первый положительный ПЦР-тест был сделан не раньше 28 дней до въезда в Турцию); справку с отрицательным результатом антиген-теста, проведенного не ранее чем за 48 часов до въезда в Турцию.

Невакцинированным и не болевшим коронавирусом туристам старше 6 лет нужна будет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия в Турцию. На справке должен быть QR-код. Справку требуют при посадке на самолёт в России, без неё посадка не осуществляется. Детям младше 6 лет справка не нужна.

При въезде в Турцию пассажиры могут быть подвергнуты выборочным ПЦР-тестам (например, при наличии симптомов заболевания). Таким пассажирам будет разрешено отправиться в конечный пункт назначения только после получения результатов теста. Если он будет положительным, их отправят в медицинское учреждение.

По-прежнему для всех пассажиров, въезжающих в Турцию (за исключением транзитных пассажиров и детей до 6 лет), сохраняется обязанность в течение последних 72 часов до прибытия в Турцию заполнить электронную анкету на сайте Минздрава. Заполненную анкету в распечатанном или электронном виде (на экране смартфона) надо будет предъявить при регистрации на рейс в Турцию.

Шри-Ланка

Шри-Ланка открыла свои воздушные границы для туристов, в том числе и из России. Цены на прямой перелёт по направлению Москва — Коломбо в августе-сентябре начинаются от 33 тыс. рублей туда-обратно.

Вакцинированным иностранным туристам, прошедшим полный курс минимум за две недели до въезда на Шри-Ланку, том числе российской вакциной «Спутник V», больше не придётся проходить обязательный 14-дневный карантин. По прибытии в аэропорт Шри-Ланки необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до посадки на рейс, заполненную форму медицинской декларации (Health Declaration Form) и оригинал справки о вакцинации вместе с копией оригинала справки с заверенным переводом на английский язык.

Вакцинированным туристам, так же, как и невакцинированным, нужно будет размещаться в отелях уровня 1 (сертификат Safe & Secure). Однако вакцинированным туристам достаточно будет забронировать отель категории 1 только на первые 1-2 дня, до получения результата первого тестирования. Бронирование отеля понадобится при подаче заявления на онлайн-визу.

В первый день туристы должны будут сдать ПЦР-тест, то же самое нужно будет сделать и на 7 день. Исключение – дети до 2 лет. Если первый тест будет отрицательным, туристы при желании смогут поменять отель. После проверки результата ПЦР-теста и сертификата о вакцинации администрация отеля должна выдать туристу выписной документ (Discharge Document).

Результаты второго теста (на седьмой день), проведённого обязательно в одобренных лабораториях, необходимо сообщить районному санитарному врачу Medical Officer of Health (MOH) по телефону или электронной почте, а также направить на электронную почту Бюро туризма helloagain@srilanka.travel. Администрация отеля поможет иностранному туристу найти контакты районного санитарного врача. Стоимость одного тестирования – 40 долларов. Сумма первого тестирования будет включена в стоимость отеля при бронировании.

Для невакцинированных туристов условия въезда не меняются. Первые 14 дней туристу необходимо пребывать в сертифицированном отеле уровня 1. Только после этого турист может свободно перемещаться по острову и при желании поменять отель. За время карантина нужно будет дважды пройти тестирование на COVID-19 – в первый день и на 14 день.

Эстония

Международное авиасообщение восстанавливается. Прямого регулярного сообщения у Эстонии с Россией пока нет. Цены на перелёт по направлению Москва — Таллин в августе начинаются от 22 тыс. рублей туда-обратно, в сентябре — от 14,7 тыс. рублей в обе стороны.

Пассажирам из России разрешён въезд при условии предъявления сертификата о вакцинации в ЕС или справки о перенесённом коронавирусе. Все прибывающие в Эстонию должны заполнить электронную декларацию о состоянии здоровья и показать на контроле в электронном или в распечатанном виде.

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