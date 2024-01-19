В каких преступлениях признан виновным бывший первый замглавы администрации Евпатории

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему первому заместителю главы администрации города Евпатории. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что весной 2018 года должностное лицо получил через посредника взятку в виде объекта капитального строительства. Благодарность была передана за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и его согласовании в аренду без проведения торгов из земель, находящихся в пользовании муниципалитета. Спустя время должностное лицо подписал постановление в интересах взяткодателя, – сообщили в Следственном комитете.

26 ноября 2020 года бывший первый замглавы администрации города Евпатория был задержан в ходе проводимых сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю спецмероприятий.

В рамках следствия были установлены все обстоятельства совершенного преступления, проведен значительный объем следственных и иных процессуальных действий.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком 6 лет.