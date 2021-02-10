В каких регионах Крыма еще не все ладно с «ковидом» и пневмонией

В целом по Крыму отмечается уверенное и постоянное снижение числа больных с диагностированными «ковидом» и пневмонией, уверяют медики. Особенно, радует Симферополь. Однако не все так равномерно, как хотелось бы. По информации Роспотребнадзора, пока самая сложная ситуация по COVID-19 сложилась в Алуште, Кировском и Красногвардейском районах, где уровень заболеваемости превышает средний по Республике на 80-200%.

Среднереспубликанский показатель заболеваемости за неделю составил 52,3 на 100 тысяч населения. В первую группу регионов, где самая нестабильная и сложная ситуация, входят Алушта, Кировский и Красногвардейский районы. Здесь показатели заболеваемости выше среднего по Республике от 80 до 200%, – сообщила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Не все ладно и в Бахчисарайском, Ленинском, Советском районах. Там уровень заболеваемости выше среднекрымского на 50%. Продолжается рост заболеваемости в Армянске и Судаке.

Алушта, Бахчисарайский, Советский, Черноморский и Раздольненский районы Крыма лидируют по количеству заболеваний пневмонией.