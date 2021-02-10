Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Здравоохранение Крыма | В каких регионах Крыма еще не все ладно с «ковидом» и пневмонией

crimeapress_news

реклама в крыму
В каких регионах Крыма еще не все ладно с «ковидом» и пневмонией
Фото: минздрав РК

В каких регионах Крыма еще не все ладно с «ковидом» и пневмонией

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 13:13 10.02.2021

В целом по Крыму отмечается уверенное и постоянное снижение числа больных с диагностированными «ковидом» и пневмонией, уверяют медики. Особенно, радует Симферополь. Однако не все так равномерно, как хотелось бы. По информации Роспотребнадзора, пока самая сложная ситуация по COVID-19 сложилась в Алуште, Кировском и Красногвардейском районах, где уровень заболеваемости превышает средний по Республике на 80-200%.

Среднереспубликанский показатель заболеваемости за неделю составил 52,3 на 100 тысяч населения. В первую группу регионов, где самая нестабильная и сложная ситуация, входят Алушта, Кировский и Красногвардейский районы. Здесь показатели заболеваемости выше среднего по Республике от 80 до 200%, – сообщила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Не все ладно и в Бахчисарайском, Ленинском, Советском районах. Там уровень заболеваемости выше среднекрымского на 50%. Продолжается рост заболеваемости в Армянске и Судаке.

Алушта, Бахчисарайский, Советский, Черноморский и Раздольненский районы Крыма лидируют по количеству заболеваний пневмонией.

В каких регионах Крыма еще не все ладно с «ковидом» и пневмонией

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.