В каких сферах сантехникам в Крыму предлагают самые высокие зарплаты

Аналитики Авито Работы изучили, какую зарплату предлагали сантехникам в разных сферах. По итогам второй половины 2025 года в Крыму больше других были готовы платить таким работникам компании в сфере строительства промышленных и инфраструктурных объектов: медианное зарплатное предложение составило 105 000 руб/мес (+28% за полгода) при полной занятости.

Указанные зарплатные предложения являются средними значениями из вилок, которые предлагают работодатели в вакансиях. Данные актуальны для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. При получении более высокого разряда, а также при наличии дополнительных управленческих функций уровень предлагаемых зарплат может быть выше. Кроме того доход сантехников в значительной степени зависит от формата занятости и нагрузки. Ключевую роль играют график работы, количество смен и отработанных часов, система оплаты труда (окладная, сдельная или смешанная). Существенное влияние на уровень дохода оказывает и отрасль: в строительстве и сервисных услугах заработок чаще формируется за счет объема выполненных работ, тогда как в ЖКХ большую долю составляет фиксированный оклад с доплатами.

На втором месте по размеру медианного зарплатного предложения для сантехников — сфера строительства жилых и коммерческих объектов. Компании из этой отрасли в среднем предлагали 96 813 руб/мес (+16% за полгода). В топ-3 также вошла сфера ЖКХ и городской инфраструктуры с медианной предлагаемой зарплатой сантехникам на уровне 62 292 руб/мес (+17% за полгода).

Помимо этого аналитики Авито Работы проанализировали динамику вакансий для сантехников. Сильнее всего по сравнению с первой половиной 2025 года по России востребованность таких специалистов выросла в области технического обслуживания, ремонта техники и оборудования (+74%, среднее зарплатное предложение составило 67 821 руб/мес), сфере бытовых и персональных услуг (+56%, 74 311 руб/мес), а также среди компаний ЖКХ и городской инфраструктуры (+19%, 65 746 руб/мес).

Во второй половине 2025 года спрос на сантехников в целом по стране вырос на 7%, а среднее зарплатное предложение достигло 68 973 руб/мес. Востребованность таких специалистов объясняется во многом двумя ключевыми факторами. С одной стороны, треть квартир в новостройках сдают без отделки, что формирует нагрузку на рынок ремонтных и инженерных работ. С другой — инженерные коммуникации в объектах недвижимости нуждаются в регулярной модернизации, адаптации к новым стандартам и замене по мере износа, на всём протяжении эксплуатации зданий. Эта цикличность обеспечивает таких специалистов стабильным потоком заказов и делает спрос на них менее зависимым от колебаний рынка, — комментирует Андрей Кучеренков, операционный директор Авито Работы.

В ряде регионов спрос на сантехников растет быстрее, чем в целом по стране. Например, в Республике Саха (Якутия) количество предложений для таких профессионалов за полгода выросло на 83%, в Сахалинской области — на 81%, в Бурятии — на 79%, в Хабаровском крае — на 72%, в Омской области — на 52%.

Самые высокие средние зарплатные предложения для сантехников по итогам второй половины 2025 года были зафиксированы в Москве (102 317 руб/мес), Ленинградской области (89 332 руб/мес), Санкт-Петербурге (88 778 руб/мес), Московской области (85 875 руб/мес) и Ямало-Ненецком АО (84 429 руб/мес).

Просмотры: 13