В канун Крещения севастопольские водолазы МЧС России по городу Севастополю обследовали дно акватории

Для безопасности верующих. В канун Крещения водолазы МЧС России по городу Севастополю обследуют дно в местах предстоящих купаний.

Работы на море проходят с начала недели. Они охватывают все 9 мест, которые будут оборудованы для традиционного обряда. Несмотря на сильный ветер и снег 16 января водолазы МЧС России по Севастополю совершили погружения в акватории пляжа «Омега». Со дна удалили осколки стекла, жестяные банки, крупные ветки, доски, арматуру, прочий опасный мусор.

Ожидается, что в праздник Крещения безопасность в местах омовений будут обеспечивать 75 сотрудников экстренных служб и 25 единицы техники. Из них от МЧС России 20 человек личного состава и 9 единиц техники, – сообщает Дмитрий Зубарев, руководитель отделения безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

МЧС России призывает погружаться в воду только в специально подготовленных местах, ведь именно там развернут пункты обогрева, а также начеку будут спасатели, медики и специалисты других экстренных служб, готовые вовремя прийти на помощь.

Как правильно совершать морские крещенские омовения? Советы от севастопольских спасателей МЧС России.

Опасно погружение в холодную воду людям с бронхолёгочными болезнями, со слабым сердцем и проблемами с давлением. Омовения строго противопоказаны тем, кто недавно перенёс вирусные заболевания или ещё не завершил лечение! До купания ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки – спиртное даёт лишнюю нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению, от курения также лучше воздержаться. Для сохранения тепла хороший метод – предварительно смазать тело жирным кремом.

Перед погружением обязательна разминка: чтобы разогреть мышцы, побегайте, сделайте наклоны, приседания, махи руками. Охлаждаться следует постепенно: сначала надо снять верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, затем раздеться по пояс. Не стоит погружаться в холодную воду с головой – это может спровоцировать сужение сосудов головного мозга, что чревато крайне опасными последствиями. Не окунайтесь резко, не прыгайте в море с причалов и пирсов.

Всем, кто решится искупаться в праздничный день, нужно помнить: не рекомендуется находиться в воде дольше одной минуты. После купания следует вытереться, надеть сухую тёплую одежду. Поддержать ресурсы организма можно горячими напитками, положительными эмоциями и физической активностью – потому не стоит долго отдыхать на берегу, хорошей альтернативой может стать приятная пешая прогулка. Если погода крайне неблагоприятна, и в акватории штормовые волны – от омовений лучше воздержаться.

Места, которые будут оборудованы для омовений в Севастополе:

✅акватория бухты Карантинной – на территории Херсонеса Таврического;

✅купель на реке Героон;

✅пляж «Омега»;

✅пляж на мысе Хрустальный;

✅пляж «Орловка»;

✅берег у кинотеатра «Родина» в Балаклаве;

✅район причала № 286 в бухте Казачьей;

✅пляж «Учкуевка»;

✅набережная гарнизонного пляжа поселка Кача.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Просмотры: 10