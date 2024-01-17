Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В канун Крещения водолазы МЧС России в Севастополе обследовали дно в местах купаний
актуально в республике
В канун Крещения водолазы МЧС России в Севастополе обследовали дно в местах купаний

В канун Крещения водолазы МЧС России в Севастополе обследовали дно в местах купаний

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:37 17.01.2024

В канун православного праздника Крещения Господня водолазы Главного управления МЧС России по городу Севастополю обследовали акваторию, чтобы предстоящие традиционные купания прошли безопасно.

В регионе оборудуют 10 мест для омовений. Основным местом обряда будет акватория бухты Карантинной – на территории Херсонеса Таврического. Это знаковое в духовном и историческом смысле место, ведь именно херсонесская земля считается колыбелью православия: здесь принял крещение Святой Князь Владимир.

Работы по осмотру дна в этих местах принесли ожидаемый «улов». У берегов Херсонеса и в районе Радиогорки были обнаружены боеприпасы советского производства времён Великой Отечественной войны. Это шесть авиабомб массой 2,5 килограмма каждая, а также 2 миномётные мины. Пиротехники МЧС России транспортировали их на спецполигон и уничтожили путём контролируемого подрыва, – сообщает старший лейтенант внутренней службы Мария Тимошенко, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Со дна удалили и другие посторонние предметы, которые могут травмировать людей: осколки стекла, жестяные банки, крупные ветки, доски, арматуру и прочий опасный мусор. Особенно много находок сделали в районе пляжа «Хрустальный», который значительно пострадал от сильнейшего ноябрьского шторма: из моря подняли более полутора тонн металла – фрагменты разнообразных прибрежных конструкций, в том числе множество зазубренных железных балок длиной до пяти метров.

Узнайте больше:  Сергей Аксенов пригрозил увольнением чиновникам, которые не отработали обращения по ЧС

В канун Крещения водолазы МЧС России в Севастополе обследовали дно в местах купаний В канун Крещения водолазы МЧС России в Севастополе обследовали дно в местах купаний В канун Крещения водолазы МЧС России в Севастополе обследовали дно в местах купаний В канун Крещения водолазы МЧС России в Севастополе обследовали дно в местах купаний

Ожидается, что в праздник Крещения безопасность в местах омовений будут обеспечивать 68 специалистов, 14 единиц наземной техники и 7 плавсредств экстренных служб города.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
ГУ МЧС России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.