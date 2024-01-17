В канун Крещения водолазы МЧС России в Севастополе обследовали дно в местах купаний

В канун православного праздника Крещения Господня водолазы Главного управления МЧС России по городу Севастополю обследовали акваторию, чтобы предстоящие традиционные купания прошли безопасно.

В регионе оборудуют 10 мест для омовений. Основным местом обряда будет акватория бухты Карантинной – на территории Херсонеса Таврического. Это знаковое в духовном и историческом смысле место, ведь именно херсонесская земля считается колыбелью православия: здесь принял крещение Святой Князь Владимир.

Работы по осмотру дна в этих местах принесли ожидаемый «улов». У берегов Херсонеса и в районе Радиогорки были обнаружены боеприпасы советского производства времён Великой Отечественной войны. Это шесть авиабомб массой 2,5 килограмма каждая, а также 2 миномётные мины. Пиротехники МЧС России транспортировали их на спецполигон и уничтожили путём контролируемого подрыва, – сообщает старший лейтенант внутренней службы Мария Тимошенко, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Со дна удалили и другие посторонние предметы, которые могут травмировать людей: осколки стекла, жестяные банки, крупные ветки, доски, арматуру и прочий опасный мусор. Особенно много находок сделали в районе пляжа «Хрустальный», который значительно пострадал от сильнейшего ноябрьского шторма: из моря подняли более полутора тонн металла – фрагменты разнообразных прибрежных конструкций, в том числе множество зазубренных железных балок длиной до пяти метров.

Ожидается, что в праздник Крещения безопасность в местах омовений будут обеспечивать 68 специалистов, 14 единиц наземной техники и 7 плавсредств экстренных служб города.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе