В канун профессионального праздника отмечены достижения налоговой службы Севастополя

В Управлении Федеральной налоговой службы по г. Севастополю состоялось торжественное мероприятие, на котором подвели итоги работы и поздравили сотрудников.

В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного собрания города Севастополя Владимир Немцев, Первый заместитель Губернатора – заместитель Председателя Правительства Севастополя Алексей Парикин. Руководитель УФНС России по г. Севастополю Алексей Могила, отметил, что обеспечена положительная динамика поступлений в бюджетную систему России. В Федеральный бюджет за 10 месяцев 2023 года мобилизовано 7,4 миллиарда рублей. Поступления в бюджет субъекта возросли на 11% и составили 19 миллиардов рублей. В государственные внебюджетные фонды перечислено 12,2 миллиардов рублей страховых взносов, что на 14% превышает показатель 10 месяцев прошлого года. Алексей Могила также отметил, что несомненно на рост поступлений повлияло качество налогового администрирования и важную роль в этом процессе играет снижение административной нагрузки и создание комфортных условий уплаты налогов для добросовестных налогоплательщиков, — сообщили в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

По словам Алексея Могилы, в службе реализуется подход клиентоцентричного государственного управления, который подразумевает изменение основных методов взаимодействия с налогоплательщиками, руководствуясь главным принципом Политики ФНС России – налоги просто и удобно. Действия налоговой службы настроены на расширение дистанционного взаимодействия с налогоплательщиками в проактивной форме при оказании услуг и осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Сегодня для налогоплательщиков действует более 70 электронных сервисов, позволяющих комфортно решать вопросы со службой в режиме онлайн.

Алексей Могила тепло поблагодарил коллектив за достигнутые успехи и отметил лучших сотрудников.

Председатель Законодательного собрания города Севастополя Владимир Немцев поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил эффективное взаимодействие региональной налоговой службы с Законодательным собранием, информационную открытость налоговой службы и подчеркнул, что это способствует диалогу с гражданами, обеспечивая качественную обратную связь с налогоплательщиками.

Первый заместитель Губернатора – заместитель Председателя Правительства Севастополя Алексей Парикин отметил достигнутые весомые результаты работы. Он подчеркнул, что высокий профессионализм, принципиальность и накопленный опыт позволяют вносить значительный вклад в социально-экономическое развитие города.

В канун профессионального праздника 9 сотрудников Управления отмечены наградами Правительства Севастополя, 7 сотрудников — грамотами и благодарностями Председателя Законодательного собрания города Севастополя, 40 сотрудников за добросовестный труд и высокий профессионализм получили благодарственные письма руководителя Управления и 4 сотрудника — ведомственные награды ФНС России.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе