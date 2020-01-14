В Карантинной балке стартовал второй этап реконструкции моста

Напомним, в Севастополе работы по реконструкции моста через суходол в Карантинной балке начались в сентябре прошлого года в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В декабре 2019-го работы первого этапа выполнены, и часть моста введи во временную эксплуатацию.

Мост в Карантинной балке 50-х годов постройки, и с тех пор не ремонтировался. Это очень важный участок дороги для жителей как Ленинского, так и Гагаринского районов. За три месяца мы завершили первый этап реконструкции, и сейчас движение запущено уже по новому участку. Кроме реконструкции моста ведется и масштабная комплексная работа: меняются все коммуникационные сети, включая водопроводные и сети связи, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Дениса Солодовникова.