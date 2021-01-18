В Карантинной бухте определены границы объекта подводного культурного наследия

Усилиями отдела подводной археологии при непосредственном участии отдела охраны и учёта объектов культурного наследия проведена работа по выявлению и постановке на государственный учет объекта культурного наследия, расположенного у западного берега Карантинной бухты города Севастополя (Гагаринский район, южнее причала Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»).

Границы этого ценнейшего памятника археологии были определены при изучении акватории Карантинной бухты (с проведением шурфовки) в ходе плановых подводных археологических работ (держатель открытого листа – А. А. Букатов), а также на основе исследований 1960-х годов (В.Д. Блаватский, 1960 г.; В. И. Кадеев, 1964–1966 гг.). На этом участке акватории с общей площадью 10379, 64 кв. метров сохранились остатки строительных сооружений и затопленный культурный слой древнего города, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Приказом Севнаследия от 15.12.2020 № 503 памятник был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия под наименованием «Участок строительных сооружений Херсонеса Таврического и культурного слоя в Карантинной бухте».

Дальнейшее исследование данного участка позволит расширить знания об античном и средневековом Херсонесе, а также об активности природных процессов, влияющих на очертания берегов городища. Обращаем внимание, что это фактически первый случай включения подводного памятника археологии в перечень выявленных объектов культурного наследия с момента вхождения города Севастополя в юридическое поле Российской Федерации. Это хорошее и достойное начинание, которое мы намерены продолжить, — говорят специалисты музея-заповедника.

иллюстрации: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»