Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | В Кардиологическом диспансере РКБ им. Н. А. Семашко идёт капитальный ремонт
актуально в республике
В Кардиологическом диспансере РКБ им. Н. А. Семашко идёт капитальный ремонт
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Кардиологическом диспансере РКБ им. Н. А. Семашко идёт капитальный ремонт

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:44 19.04.2024

В Кардиологическом диспансере ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» продолжаются работы по капитальному ремонту.

На капремонт Кардиологического диспансера в рамках «Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2024-2026 годы» предусмотрено финансирование в размере 462 миллиона рублей, — цитирует пресс-служба министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского.

Работы на объекте стартовали в июне 2023 года. В настоящее время уже выполнена основная часть демонтажных работ, кровельные работы и подготовка к чистовым отделочным работам, установлены новые окна. На данный момент ведутся демонтажные работы на фасаде здания и внутренние работы. Ежедневно на объекте трудятся порядка 30 рабочих.

Капремонт Кардиодиспансера планируется завершить в 2025 году. Ранее ремонт четырёхэтажного здания не проводился более 25 лет. После завершения работ в медучреждении будут созданы современные условия труда для специалистов и обеспечен комфорт пребывания для пациентов, — сообщил глава крымского Минздрава.

Кардиологический диспансер оказывает консультативную помощь в амбулаторных условиях, а также стационарную специализированную помощь жителям Крыма. Завершение ремонта диспансера позволит расширить объемы амбулаторной и стационарной помощи и даст основу для развития специализированных программ.

Узнайте больше:  В крымской Республиканской детской клинической больнице завершен ремонт нескольких отделений

Напомним, что на время капитального ремонта диспансер временно располагается по адресу г. Симферополь, ул. Киевская 69.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: здравоохранение Крыма

Комментарии для сайта Cackle
здравоохранение Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.