В Кардиологическом диспансере РКБ им. Н. А. Семашко идёт капитальный ремонт

В Кардиологическом диспансере ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» продолжаются работы по капитальному ремонту.
На капремонт Кардиологического диспансера в рамках «Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2024-2026 годы» предусмотрено финансирование в размере 462 миллиона рублей, — цитирует пресс-служба министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского.
Работы на объекте стартовали в июне 2023 года. В настоящее время уже выполнена основная часть демонтажных работ, кровельные работы и подготовка к чистовым отделочным работам, установлены новые окна. На данный момент ведутся демонтажные работы на фасаде здания и внутренние работы. Ежедневно на объекте трудятся порядка 30 рабочих.
Капремонт Кардиодиспансера планируется завершить в 2025 году. Ранее ремонт четырёхэтажного здания не проводился более 25 лет. После завершения работ в медучреждении будут созданы современные условия труда для специалистов и обеспечен комфорт пребывания для пациентов, — сообщил глава крымского Минздрава.
Кардиологический диспансер оказывает консультативную помощь в амбулаторных условиях, а также стационарную специализированную помощь жителям Крыма. Завершение ремонта диспансера позволит расширить объемы амбулаторной и стационарной помощи и даст основу для развития специализированных программ.
Напомним, что на время капитального ремонта диспансер временно располагается по адресу г. Симферополь, ул. Киевская 69.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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