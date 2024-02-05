Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Кацивели река изменила своё русло и подтопила домовладения
актуально в республике
В Кацивели река изменила своё русло и подтопила домовладения
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Кацивели река изменила своё русло и подтопила домовладения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:49 05.02.2024

В Кацивели в результате обильных ливней река изменила своё русло и подтопила ряд частных домовладений.

Продолжаем работу с последствиями недавних ливней. Река здесь изменила русло, ряд частных домовладений подтопило, образовались грязевые наносы. Часть своих дворов жители расчистили сами, завершить этот процесс поможем, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко. 

В Кацивели река изменила своё русло и подтопила домовладения В Кацивели река изменила своё русло и подтопила домовладения

По словам чиновника, по каждому затронутому стихией домовладению будет составлен акт, тем, кто полностью или частично утратил имущество будет выплачена компенсация.

Узнайте больше:  В Ялте назвали лучших учителей здоровья

Глава администрации также сообщила, территория выше пострадавших домовладений относится к федеральному заповеднику – в настоящее время ведутся консультации по дальнейшей расчистке русла и его укреплению.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 2 115

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЧП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ЧП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.