В Кацивели река изменила своё русло и подтопила домовладения

В Кацивели в результате обильных ливней река изменила своё русло и подтопила ряд частных домовладений.
Продолжаем работу с последствиями недавних ливней. Река здесь изменила русло, ряд частных домовладений подтопило, образовались грязевые наносы. Часть своих дворов жители расчистили сами, завершить этот процесс поможем, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.
По словам чиновника, по каждому затронутому стихией домовладению будет составлен акт, тем, кто полностью или частично утратил имущество будет выплачена компенсация.
Глава администрации также сообщила, территория выше пострадавших домовладений относится к федеральному заповеднику – в настоящее время ведутся консультации по дальнейшей расчистке русла и его укреплению.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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