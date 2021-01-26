В Казачьей бухте построят новую поликлинику

Здание поликлинике, которую намерены построить в Казачьей бухте, функционально будет разделено на три блока: детское отделение на 120 посещений в смену, взрослое отделение на 200 посещений в смену и женская консультация.

Сейчас на объекте производится демонтаж существующих сооружений, вывоз строительного мусора, подготовка площадки к строительству новой поликлиники. Основные задачи поликлиники – обеспечение прикрепленного населения первичной медико-санитарной помощью. Это проведение диспансеризации, профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий больным. Проектом предусматривается благоустройство территории, высадка зеленых насаждений. По финансированию Москвы у нас также предусматривается ремонт существующих поликлиник. Ведутся проектные работы по строительству поликлиники на проспекте Ген. Острякова. В ФЦП включен объект строительства больницы на 140 мест на Северной стороне. В ближайшее время подрядчик приступит к проектированию. В районе улицы Шевченко запланировано строительство поликлиники на 100 посещений, возведение детской поликлиники на Корабельной стороне и самый главный наш объект – это медицинский кластер, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонов.

Работы по строительству поликлиники на 320 посещений в смену в микрорайоне бухта Казачья выполняются подрядной организацией ООО «Теплостройсервис». Срок окончания работ по контракту – декабрь 2022 года.

Мы демонтировали старое здание, которое было уже в ветхом состоянии. Сейчас завершаем эти работы, приступаем к выполнению внутриплощадочных сетей – вода, канализация, тепловые сети. Все работы должны быть закончены к декабрю 2022 года. На строительстве задействовано 20 специалистов, позже планируем привлечь более 150 человек и порядка пяти единиц техники, – отмечает руководитель проекта Игорь Мухин.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя