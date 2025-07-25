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В Казачьей бухте с обрыва сорвался мужчина
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Казачьей бухте с обрыва сорвался мужчина

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:22 25.07.2025

Местному жителю, упавшему с обрыва высотой около 13 метров, оказали помощь специалисты Спасательной службы Севастополя. На место происшествия была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Юг». По прибытии спасателей было установлено, что пострадавший получил серьёзные травмы — перелом руки и тупую травму живота.

Рельеф местности значительно усложнял проведение спасательных работ: крутой склон с каменистой поверхностью и неустойчивым грунтом требовал применения специального альпинистского снаряжения. Работая слаженно, спасатели оказали первую помощь, аккуратно перенесли пострадавшего на носилки и подняли в безопасное место.

На вершине его уже ждала бригада скорой помощи, которая доставила его в больницу.

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Спасательная служба Севастополя напоминает всем жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры безопасности: не подходите слишком близко к краю обрывов — грунт может быть неустойчивым, а также выбирайте исключительно проверенные и безопасные маршруты для пеших прогулок.

Спасатели работают круглосуточно. В случае чрезвычайных ситуаций незамедлительно звоните по номеру 112.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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