В керченский штаб за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птиц

С 14 февраля к нам привезли 97 птиц – это гагары и чомги. Мы их отмыли и готовим к перевозке в сафари-парк «Тайган», — рассказал волонтер.

По его словам, сейчас в штабе расширяют вместимость вольера, который после окончания работ сможет вмещать одновременно 200 птиц вместо нынешних 100.

Горшков добавил, что в понедельник волонтеры отправятся на Аршинцевскую косу где, по предварительным данным мониторинга, находятся еще около сотни пострадавших пернатых.