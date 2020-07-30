В Керченском проливе нашли затонувшую во время патриотической акции бронемашину

Начинаются работы по подъему со дна БРДМ-2.

В Керченском проливе сегодня снова искали затонувшую несколько дней назад бронемашину. И нашли! 30 июля в 14.50 владелец восстановленного бронекатера Александр Елкин, который присоединился к поисковой операции, обнаружил объект, потенциально похожий на затонувший бронеавтомобиль. Об этом сообщает KERCH.COM.RU . На место спустился водолаз — Денис Макаров из поискового отряда ЭПРОН и через 20 минут он всплыл вместе с флагом «Военно-технического общества», который находился на борту утонувшего БРДМ-2.

Автомобиль был обнаружен на глубине 8,2 м, в том квадрате, где изначально велись поиски. На данный момент поисковая стадия закончена, и сейчас мы переходим к этапу непосредственного извлечения машины из воды с помощью плавучего крана, — говорится в сообщении пресс-службы «Военно-технического общества».

Бронемашина затонула 25 июля при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Находящиеся в ней шесть человек были спасены. Причиной, по словам организаторов акции, стали погодные условия: сильный боковой ветер и течение.

Поисковая операция длилась 5 дней. Специалисты говорят, что сама операция по поднятию машины – несложная. Она начнётся утром 31 июля. Гораздо труднее будет транспортировать бронемашину к берегу. Эта фаза может занять много времени.