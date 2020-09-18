В Керченском проливе обнаружен затонувший в ХIХ веке военный парусник  

Магистрант программы «Морская археология» Севастопольского государственного университета Сергей Родионов обнаружил затонувший деревянный парусный корабль XIX века в Керченском проливе. По словам автора находки, в его практике это первый случай, когда сделана такая интересная находка.

В ближайшие дни мы проведем детальную фото- и видеофиксацию, а если позволят погода и прозрачность воды, то сделаем цифровую модель кораблекрушения методом фотограмметрии, — рассказал Родионов.

Магистрант обнаружил остатки корабля в 200 метрах от берега при проведении сплошного водолазного обследования полосовым методом участка акватории к юго-западу от мыса Кротки. В первое погружение сразу были идентифицированы мачта и остатки борта. Судно снаружи имело латунную обшивку, в связи с чем было высказано предположение, что оно могло быть военным.

Руководитель экспедиции, заведующий лабораторией «Цифровые технологии в историко-археологических исследованиях» СевГУ Виктор Вахонеев отметил, что после полевых процедур информация об объекте будет передана в Управление государственной охраны культурного наследия Администрации Краснодарского края для постановки его на государственный учет.

Подводная археологическая экспедиция, организованная Центром морских исследований и технологий и научно-исследовательской лабораторией «Цифровые технологии в историко-археологических исследованиях» Севастопольского государственного университета, проходит у побережья Таманского полуострова в Керченском проливе с начала сентября.

Основная задача исследований – поиск объектов археологического наследия в акватории мыса Кротки Темрюкского района Краснодарского края в месте предполагаемой локализации древнегреческого города Корокондама. В состав экспедиции входят три студента выпускного курса магистерской программы «Морская археология».

Фото и материалы: пресс-служба СевГУ.