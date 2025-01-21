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В Керченском проливе собрали более 170 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:47 21.01.2025

Спасатели и добровольцы собрали более 170 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта после аварии двух танкеров в Керченском проливе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

На береговой линии трех субъектов РФ 454 межведомственными мониторинговыми группами проводится обследование 955 км. Всего с береговой линии собрано 170 500 тонн загрязненного грунта, вывезено на площадки временного хранения 131 087 тонн, около 40 тыс. тонн доставлено в специализированные организации для утилизации, — сказали в ведомстве.

В районе севшего на мель танкера ведется укрепление вала. Для собранных около него нефтепродуктов сформированы железнодорожные составы, которые отвозят собранный груз на утилизацию. В Керченском проливе для обработки разлива мазута использовано почти 4,5 тонны сорбента, собрано 25 тонн воды с нефтепродуктами. В Краснодарском крае ведется просеивание песка на пляжах. Также очистка песка проводится на площадке временного хранения с помощью вибрационной установки.

Узнайте больше:  Участники очистки побережья Краснодарского края от мазута обращаются к медикам. В Крыму и в Севастополе обращений нет

источник: ТАСС

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