В Керченском проливе собрали более 170 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

Спасатели и добровольцы собрали более 170 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта после аварии двух танкеров в Керченском проливе, сообщили

На береговой линии трех субъектов РФ 454 межведомственными мониторинговыми группами проводится обследование 955 км. Всего с береговой линии собрано 170 500 тонн загрязненного грунта, вывезено на площадки временного хранения 131 087 тонн, около 40 тыс. тонн доставлено в специализированные организации для утилизации, — сказали в ведомстве.

В районе севшего на мель танкера ведется укрепление вала. Для собранных около него нефтепродуктов сформированы железнодорожные составы, которые отвозят собранный груз на утилизацию. В Керченском проливе для обработки разлива мазута использовано почти 4,5 тонны сорбента, собрано 25 тонн воды с нефтепродуктами. В Краснодарском крае ведется просеивание песка на пляжах. Также очистка песка проводится на площадке временного хранения с помощью вибрационной установки.

источник: ТАСС