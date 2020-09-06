В Керченском проливе спасали экипаж яхты «Адмирал»

Сегодня утром (в 7:35) в МЧС поступило сообщение о повреждении яхты «Адмирал» в районе мыса Такиль, в Керченском проливе. Яхта оказалась на расстоянии 100 метров от берега, на ее борту находились два человека, которые и запросили помощь.

Центром управления в кризисных ситуациях организовано взаимодействие с пограничной и морпасслужбой. Кроме того, от ГУ МЧС России по Республике Крым направлены: оперативная группа 3 пожарно-спасательного отряда, спасательный катер Специального морского отряда «Дмирий Михайлик». Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавшие катером «Дмирий Михайлик» были доставлены на берег. Спасенные в медицинской помощи не нуждались, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Вопрос буксировки поврежденного судна решается ответственными ведомствами. Отметим, что погода сегодня благоприятствовала проведению спасательной операции: высота волн была до полуметра, при небольшом западном ветре (5-7 м/сек).