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В Керченском суде оформлена фотовыставка к 10-летию «ской весны»
фото: пресс-служба Керченского городского суда

В Керченском суде оформлена фотовыставка к 10-летию «Крымской весны»

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 13:56 14.03.2024

18 марта в Российской Федерации отмечают годовщину исторического события, значение которого невозможно переоценить. Десять лет назад состоялось воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.

В связи с данным событием, Керченский городской суд Республики Крым,  в холле 1 этажа здания суда, оформил  фотовыставку. Посетители суда могут ознакомиться с фотографиями, на которых изображен город Керчь «ДО» и «ПОСЛЕ» «Крымской весны», а также увидеть, какие изменения произошли в Керчи после воссоединения Крыма с Россией, — отмечают в пресс-службе Керченского городского суда. 

Больше фото на сайте суда в разделе «Фотогалерея»

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