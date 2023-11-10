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В Керченской картинной галерее — «Улыбка осени»

В Керченской картинной галерее — «Улыбка осени»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:49 10.11.2023

В Керченской картинной галерее открылась выставка «Улыбки осени». На ней представлены работы членов Союза художников Республики Крым. Всего представлено более 50 картин.

Специально для вернисажа, посвящённого самому колоритному времени года, 30 известных художников из разных городов Крыма предоставили свои произведения, наполненные теплом и радостью, магией искусства и таинством осеннего волшебства, – сообщили в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.

В Керченской картинной галерее - «Улыбка осени»

Посетители могут рассмотреть более 50 работ, в том числе живописные полотна, акварельные и графические листы. Также представлены произведения декоративно-прикладного искусства. Среди жанров превалируют осенние пейзажи, колоритные натюрморты, портреты. Есть здесь и абстрактные картины, передающие особое осеннее настроение и буйство ярких красок.

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В Керченской картинной галерее - «Улыбка осени»

Экспозиция «Улыбка осени» будет работать до 2 декабря.

В Керченской картинной галерее - «Улыбка осени»

Фото: Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

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