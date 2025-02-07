В Керченскую горбольницу №3 прибыло новое оборудование

Так, универсальная система визуализации стоимостью 8,7 млн рублей закуплена за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС Республики Крым. Ультразвуковой диагностический аппарат стоимостью 2,9 млн рублей приобретен за счет средств Правительства Москвы.

Благодаря современным технологиям обработки изображений закупленные аппараты обеспечивают высокое качество изображения для выполнения диагностики различных клинических ситуаций. Оборудование позволяет проводить исследования органов брюшной полости и малого таза, а также сердечно-сосудистой системы.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК