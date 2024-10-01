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В Керчи 20 человек отравились после похода в суши-бар
фото: pikist.com

В Керчи 20 человек отравились после похода в суши-бар

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:19 01.10.2024

В Керчи 20 человек, в том числе 10 детей, отравились после заказа еды в суши-баре, они находятся в больнице. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

В суши-баре Керчи заказывали еду и получили отравление 20 человек, из них 10 детей. У всех колики, без тяжелых случаев, — сказал собеседник агентства.

В прокуратуре Республики Крым журналистам сообщили, что организована проверка в связи с поступившей информацией из территориального отдела Роспотребнадзора об отравлении граждан в городе Керчи.

Предварительно установлено, что в Керченскую больницу №1 имени Н. И. Пирогова обратились местные жители с подозрением на отравление. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований санитарно-эпидемиологического законодательства при реализации продукции.

Проверку проводит и ГСУ СК России по региону.

В минувшие выходные жители Керчи заказывали на дом еду из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились с идентичными симптомами в медицинские учреждения. В настоящее время всем гражданам оказывается квалифицированная помощь, ожидаются результаты медицинских проб, — говорится в сообщении.

При этом в Минздраве Крыма ТАСС не смогли прокомментировать информацию о госпитализации жителей Керчи с симптомами отравления.

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Устанавливаются качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также легальность деятельности общепита. Начальник межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская сообщила ТАСС, что подготовлены материалы в суд на приостановление деятельности объекта общепита.

источник: ТАСС

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