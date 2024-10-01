В Керчи 20 человек отравились после похода в суши-бар

В суши-баре Керчи заказывали еду и получили отравление 20 человек, из них 10 детей. У всех колики, без тяжелых случаев, — сказал собеседник агентства.

В прокуратуре Республики Крым журналистам сообщили, что организована проверка в связи с поступившей информацией из территориального отдела Роспотребнадзора об отравлении граждан в городе Керчи.

Предварительно установлено, что в Керченскую больницу №1 имени Н. И. Пирогова обратились местные жители с подозрением на отравление. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований санитарно-эпидемиологического законодательства при реализации продукции.

Проверку проводит и ГСУ СК России по региону. В минувшие выходные жители Керчи заказывали на дом еду из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились с идентичными симптомами в медицинские учреждения. В настоящее время всем гражданам оказывается квалифицированная помощь, ожидаются результаты медицинских проб, — говорится в сообщении. При этом в Минздраве Крыма ТАСС не смогли прокомментировать информацию о госпитализации жителей Керчи с симптомами отравления. Узнайте больше: В Симферополе наградили победителей республиканского конкурса проектов «Бюджет для граждан»-2024

Устанавливаются качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также легальность деятельности общепита. Начальник межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская сообщила ТАСС, что подготовлены материалы в суд на приостановление деятельности объекта общепита.

источник: ТАСС