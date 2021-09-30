В Керчи 30-летний мужчина «вынес» из дома пенсионерки 200 тысяч рублей

В дежурную часть УМВД России в Керчи поступило заявление о краже.

49-летний мужчина сообщил, что из дома его матери 1937 года рождения были похищены денежные средства в сумме 200 тыс. рублей. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу для установления обстоятельств произошедшего. В ходе осмотра места происшествия, а также опроса заявителя и потерпевшей оперативники выяснили, что некоторое время назад некий мужчина проводил ремонтные работы в квартире пенсионерки, имея возможность беспрепятственно передвигаться по домовладению. Отработав на причастность к краже лиц, ранее совершавших подобные преступления в городе, сотрудники полиции вышли на след 30-летнего керчанина, неоднократно привлекаемого к ответственности за преступления имущественного характера, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Мужчина сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной.

Следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники полиции напоминают: в случае совершения в отношении Вас противоправных деяний, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону «102». Не секрет, что по «горячим следам» раскрывать преступления всегда легче.