В Керчи арестовали женщину, которая задушила своего мужа

Керченским городским судом рассмотрена санкция на арест 56-летней керчанки, которая обвиняется в том, что в период времени с 22 часов 00 минут 13.10.2024 до 02 часов 00 минут 14.10.2024, находясь в жилой комнате домовладения, расположенного в ТСН «Орбита», на почве неприязненных отношений, при помощи шарфа, используя его в качестве удавки, накинула на шею лежащего на диване мужа, и используя свою физическую силу произвела удушение указанного лица, в результате чего супруг скончался на месте происшествия.

Постановлением суда обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Не согласившись с постановлением суда, адвокатом обвиняемой подана апелляционная жалоба. Постановление суда не вступило в законную силу.

источник: пресс-служба Керченского городского суда Республики Крым

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