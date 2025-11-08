В Керчи без отопления остались 500 абнонентов

На Магистральном шоссе, 3 произошла авария на тепловой сети (порыв 1-го контура), в результате чего временно без отопления около 500 абонентов, в том числе, жилые дома по ул. Генерала Петрова, 22, 4, 78, 18, 12, 76; ул. Железняка, 31, ул. Пляжной, 1, 3, 5, 17а; ул. Сморжевского 6, 8; Городской центр детского и юношеского творчества и Женская консультация, — написал он в Telegram.
По словам мэра, на месте аварии уже работают шесть специалистов аварийной бригады Керченского филиала «Крымтеплокоммунэнерго».
При этом, по его словам, в микрорайоне Войкова все тепловые пункты работают в штатном режиме с сохранением гидравлики. Для минимизации последствий аварии временно снижена температура теплоносителя.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ЖКХ Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ЖКХ Крыма