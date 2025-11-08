Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | ЖКХ Крыма | В Керчи без отопления остались 500 абнонентов
Новости Республики
В Керчи без отопления остались 500 абнонентов
иллюстрация: © РИА Новости Крым

В Керчи без отопления остались 500 абнонентов

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 10:31 08.11.2025

В Керчи около 500 абонентов в субботу остались без отопления в связи с порывом на тепломагистрали. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.

На Магистральном шоссе, 3 произошла авария на тепловой сети (порыв 1-го контура), в результате чего временно без отопления около 500 абонентов, в том числе, жилые дома по ул. Генерала Петрова, 22, 4, 78, 18, 12, 76; ул. Железняка, 31, ул. Пляжной, 1, 3, 5, 17а; ул. Сморжевского 6, 8; Городской центр детского и юношеского творчества и Женская консультация, — написал он в Telegram.

По словам мэра, на месте аварии уже работают шесть специалистов аварийной бригады Керченского филиала «Крымтеплокоммунэнерго».

Узнайте больше:  Ялтинские дорожные службы практически завершили подготовку к зиме

При этом, по его словам, в микрорайоне Войкова все тепловые пункты работают в штатном режиме с сохранением гидравлики. Для минимизации последствий аварии временно снижена температура теплоносителя.

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x