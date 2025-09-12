Прямо сейчас:
В Керчи благоустраивают Приморский парк им. Войкова
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Керчи благоустраивают Приморский парк им. Войкова

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 11:22 12.09.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк осмотрел ход работ по благоустройству Приморского парка им. Войкова, реализуемого в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Цель проекта – создание современного, комфортного и эстетически привлекательного общественного пространства, способного стать точкой притяжения для жителей и гостей города-героя.

По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, из общего объёма в 14,7 тыс. кв. м тротуарной плитки уже уложено более 60%. Из 9,5 тыс. метров поребриков смонтировано 7,6 тыс.

Завершаются работы по прокладке кабельных линий системы наружного освещения. В рамках модернизации инженерных сетей ведётся установка железобетонных колодцев для системы полива и подводящего водовода: из 26 элементов уже смонтировано 14. Начаты работы по монтажу малых архитектурных форм — пергол; параллельно ведётся подготовка основания под фонтан.

По итогам инспекции Юрий Гоцанюк подчеркнул значимость контроля за качеством и сроками выполнения работ.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 5

