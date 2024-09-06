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В Керчи будут судить «добровольного помощника» мошенников
Иллюстрация: pikist.com

В Керчи будут судить «добровольного помощника» мошенников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:45 06.09.2024

В Керчи «курьер» телефонных мошенников предстанет перед судом за хищение более 420 тыс. рублей. По версии органов досудебного расследования, обвиняемый выполнял функцию курьера в группе телефонных мошенников, которые звонили жителям региона и сообщали им о том, что их родственники стали виновниками дорожно-транспортных происшествий.

Участники группы убеждали потерпевших, что они должны передать денежные средства якобы для возмещения потерпевшим причиненного в результате ДТП вреда.

Обвиняемый встречался с престарелыми гражданами, которые передавали ему свои сбережения. Таким образом участники группы похитили у 3 граждан более 420 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре.

Незаконные действия мужчины пресечены сотрудниками органов внутренних дел. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Керченский городской суд.

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