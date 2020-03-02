В Керчи буквально «за руку» поймали закладчика наркотиков

В управление МВД России в Керчи от граждан поступило сообщение о том, что на выезде из города неизвестный мужчина, предположительно, осуществляет «закладки» наркотиков.

Сотрудниками полиции был установлен гражданин, у которого при себе находилось 49 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. Со слов подозреваемого, в пакетиках находилось синтетическое наркотическое вещество «соль», которое он должен был сбыть путем закладок на территории города Керчи. Согласно заключению эксперта, изъятое порошкообразное вещество, общей массой 73,33 г. содержат в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрон, оборот которого запрещен, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом УМВД России по г.Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.228.1, п.«а» ч.3 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с крупным штрафом либо без такового.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – заключение под стражу.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым