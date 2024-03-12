В Керчи до конца 2024 года построят ледовый каток

Ледовый каток для занятий зимними видами спорта появится в Керчи до конца текущего года, его смогут посещать около 1,3 тыс. человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов после встречи с серебряным призером Олимпиады, хореографом-постановщиком, руководителем Спортивной школы зимних видов спорта «Наследие» Ильей Авербухом.

Принято решение о строительстве нового ледового катка в Керчи до конца года, где будут заниматься порядка 1 300 человек, в том числе 500 детей за счет бюджета. Воспитанники школы зимних видов спорта уже сейчас показывают хорошие результаты: выступают и выигрывают на чемпионатах России по фигурному катанию, — написал Аксенов в своем Telegram-канале. Кроме того, глава Крыма отметил, что ледовые катки в Симферополе и в селе Уютном Сакского района в настоящее время посещают 800 детей, занятия для них проводятся на бесплатной основе, также действует ночная хоккейная лига. источник: ТАСС