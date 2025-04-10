В Керчи двое парней за ночь повредили колёса на 12 машинах

Участковые уполномоченные полиции незамедлительно отреагировали на сообщения граждан и в результате проведённых мероприятий в кратчайшие сроки установили и задержали двух местных жителей в возрасте 19 и 20 лет, причастных к повреждению автомобильных покрышек. В ходе разбирательства выяснилось, что в ночь совершения противоправных деяний молодые люди распивали спиртные напитки в одном из маркет-баров, а после направились домой. По пути следования от улицы Генерала Петрова до улицы Капитана Алиева они стали протыкать колёса машин, припаркованных во дворах домов. Орудовали приятели ножом, принадлежащим младшему из них, — сообщили детали происшествия в пресс-службе МВД России по РК.