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В Керчи двое парней за ночь повредили колёса на 12 машинах
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Севастополе

В Керчи двое парней за ночь повредили колёса на 12 машинах

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 19:52 10.04.2025

В полицию Керчи с заявлением о порче имущества обратились 12 автовладельцев. Каждый из них пояснил, что кто-то в ночное время порезал шины на колёсах их транспортных средств. Все машины были припаркованы в районе Войково.

Участковые уполномоченные полиции незамедлительно отреагировали на сообщения граждан и в результате проведённых мероприятий в кратчайшие сроки установили и задержали двух местных жителей в возрасте 19 и 20 лет, причастных к повреждению автомобильных покрышек. В ходе разбирательства выяснилось, что в ночь совершения противоправных деяний молодые люди распивали спиртные напитки в одном из маркет-баров, а после направились домой. По пути следования от улицы Генерала Петрова до улицы Капитана Алиева они стали протыкать колёса машин, припаркованных во дворах домов. Орудовали приятели ножом, принадлежащим младшему из них, — сообщили детали происшествия в пресс-службе МВД России по РК. 

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В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Устанавливается причинённый автомобилистам ущерб. Назначено проведение ряда экспертиз.

Правовая оценка действиям злоумышленников будет дана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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