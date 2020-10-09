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В Керчи ГИБДД и судебные приставы проводят операцию «Должник»

В Керчи ГИБДД и судебные приставы проводят операцию «Должник»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 11:49 09.10.2020

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями Федеральной службы судебных приставов выехали на улицы Керчи, чтобы проверить исполнение водителями обязанностей в части своевременной уплаты штрафов, в том числе за нарушения ПДД.

С целью обеспечения своевременной уплаты административных штрафов и исполнения гражданских обязательств, автоинспекторы останавливали машины для проверки документов, в свою очередь судебные приставы проверяли водителей по единой базе данных, не числятся ли за ними долги.

Как показывает статистика, наибольшее количество задолженностей у населения составляют: неисполнение обязательств по кредитным договорам, неуплата налогов и административных штрафов, в том числе за нарушения Правил дорожного движения, — пояснила судебный пристав-исполнитель отделения ФССП России по г. Керчи Анна Сергеева.

В ходе рейдового мероприятия уже проверено более 60 водителей, трем из которых выдано требование о необходимости явки в отдел судебных приставов по г. Керчи в связи с образовавшейся задолженности по неоплаченным долгам и штрафам.

Госавтоинспекция напоминает, что штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления об административном правонарушении в законную силу. Неисполнение данного обязательства влечет также административную ответственность согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и соответственно наказание: от удвоения суммы штрафа до 15 суток административного ареста.

В Керчи ГИБДД и судебные приставы проводят операцию «Должник»

Фото: ГИБДД.

В Керчи ГИБДД и судебные приставы проводят операцию «Должник»

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