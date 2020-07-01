В Керчи ГИБДД подвела итоги операция «Нетрезвый водитель»

С 26 по 28 июня в Керчи сотрудники отдела ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Оно было организовано в целях снижения уровня аварийности, выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Дорожные полицейские проводили массовую проверку водителей, управляющих транспортными средствами, с целью выявления признаков алкогольного или наркотического опьянения. В результате рейдовых мероприятий семь водителей были отстранены от управления транспортом в связи с наличием признаков опьянения. В отношении двух правонарушителей возбуждено административное производство, в остальных случаях составлены административные материалы и направлены в суд, — отметили в ГИБДД.

Всего за период проводимых мероприятий полицейскими также выявлено 90 нарушений ПДД, допущенных водителями транспортных средств. Среди грубых нарушений: два факта управления транспортом без водительских удостоверений, 9 фактов нарушения правил проезда перекрестков, 10 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам.

Госавтоинспекция г. Керчи напоминает, что управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения либо передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, является серьезным правонарушением. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет (12.8 КоАП РФ). Повторное совершение данного правонарушения влечет за собой уголовную ответственность от штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет (ст. 264.1 УК РФ).

Фото: ГИБДД.