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В Керчи ГИБДД подводит итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель»

В Керчи ГИБДД подводит итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 13:15 15.06.2023

С 10 по 14 июня сотрудники Госавтоинспекции провели в Керчи профилактические рейды под условным названием «Нетрезвый водитель», в ходе которых особое внимание автоинспекторы уделили состоянию водителей, управляющих транспортным средством.

По итогам мероприятия полицейские выявили 139 нарушений Правил дорожного движения, которые допустили водители транспортных средств. В том числе 5 водителей управляли автомобилями в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Все водители отстранены от управления, а транспортные средства помещены на специализированную стоянку, — сообщили в ГИБДД.

Пьянство за рулем остается наиболее социально опасным явлением и всегда находится в центре внимания сотрудников Госавтоинспекции. С начала этого года дорожные полицейские выявили в Крыму уже более 190 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, еще в отношении 17 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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В Керчи ГИБДД подводит итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель»

Фото: МВД по РК.

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