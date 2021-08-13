В Керчи ГИБДД работает в усиленном режиме и предупреждает водителей о подтоплении дорог

В связи с изменением погодных условий ГИБДД Керчи напоминает участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности.

Керченская Госавтоинспекция в связи с изменением погодных условий призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах. Автоинспекторы предупреждают водителей и пешеходов о возможном подтоплении дорог. В настоящее время временно ограничено движение транспортных средств от перекрестка улицы Еременко и улицы Горького до пересечения с улицей Шлагбаумская, также частично подтоплены улицы Карла Маркса и Самойленко, — отметили в ГИБДД.

Автоинспекторы рекомендуют водителям, по возможности, воздержаться в эти дни от поездок, чтобы максимально снизить негативное влияние природных факторов на дорожную обстановку.

При управлении транспортом быть предельно внимательными и осторожными, а при возникновении нештатных ситуаций на дороге обращаться к сотрудникам Госавтоинспекции, либо в дежурную часть УМВД России по г. Керчи по телефону 102.