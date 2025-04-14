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В Керчи гражданин Молдавии готовится взорвать водонасосную станцию
фото: © РИА Новости Крым. Дмитрий Макеев

В Керчи гражданин Молдавии готовился взорвать водонасосную станцию

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:29 14.04.2025

В Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию, сообщила ФСБ России.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации продолжаются мероприятия по выявлению агентуры украинских спецслужб, причастной к диверсионно-террористической деятельности на территории Крымского полуострова. В результате проведенных мероприятий в городе Керчи Республики Крым задержан агент украинских спецслужб гражданин Республики Молдова 1992 г.р., — приводит сообщение РИА Новости.

Как установило следствие, в апреле 2024 года он через интернет установил сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого собирал и передавал сведения, включая фото- и видеоматериалы, о местах дислокации военной техники и позиций российской противовоздушной обороны, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника, отмечают в ФСБ.

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После задержания мужчина предоставил координаты тайника, в котором нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчь.

В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.

источник: РИА Новости Крым 

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