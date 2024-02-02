В Керчи хулиган «дал бой» полкам со спиртным в магазине

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи поступило сообщение о том, что в одном из магазинов посетитель ведет себя неадекватно, нецензурно выражается, сбрасывает товары с витрин. Незамедлительно на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники Росгвардии, которые пресекли противоправные действия мужчины.

Правонарушителем оказался ранее судимый местный житель, который признался, что вышел из себя из-за замечания, сделанного ему одним из работников магазина. Выяснилось, что мужчина взял с полки товар и стал его употреблять, отказавшись при этом платить. Работники торгового заведения сделали мужчине замечание, препятствовали выходу посетителя из магазина, — рассказали в МВД по РК.

В отношении мужчины составлен административный материал по части 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества).

Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Также гражданину предстоит возместить причиненный торговому заведению материальный ущерб.