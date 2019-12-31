В Керчи и в Феодосии местные жители обнаружили боеприпасы

В Феодосии боеприпасы были найдены местными жителями, в земле между с. Береговое и пгт. Приморский, возле водоёма «Аджиголь». В их сообщение говорилось, что найдены металлические предметы, по внешнему виду напоминающие взрывоопасные.

По прибытию к месту, специалисты идентифицировали опасную находку как авиационные бомбы (SD – 1) весом 1 кг. Также в ходе дополнительного обследования территории на наличие взрывоопасных предметов специалисты-пиротехники обнаружили осколочную авиабомбу весом 2,5 кг (АО-2.5), а также зажигательную авиационную бомбу весом 2,5 кг (ЗАБ-2,5), — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Кроме того, вчера, 30 декабря в службу спасения поступило сообщение о том, что в Керчи по ул. Холмогорская обнаружен фрагмент подозрительного металлического предмета — напоминающий боеприпас. Сотрудники специального морского отряда, которые идентифицировали опасную находку как авиабомба осколочная весом 10 кг (АО-10).

Все боеприпасы были извлечены и транспортированы на специальный полигон, где ликвидированы с соблюдением всех мер безопасности, — отмечает в чрезвычайном ведомстве.

МЧС Республики Крым напоминает жителям и гостям полуострова, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения и немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы или по телефону «101».