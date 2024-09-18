В Керчи идёт прокладка 18 километров магистральных водоводов

В Крыму продолжается масштабная реконструкция шести участков магистральных водоводов, проходящих по южной, западной и северной частям Керчи. Ход работ по модернизации более 18 км сетей контролируют инспекторы ФБУ «РосСтройКонтроль».

Проект предусматривает реконструкцию шести участков магистральных водоводов города Керчь диаметром от 250 мм до 1000 мм, износ которых по результатам обследования превышает 60-80%. Старт работам был дан в ноябре 2023 года. Полностью реализовать проект и заменить старые трубы планируется за два года – к концу ноября 2025-го, – рассказал генеральный директор РосСтройКонтроля Владимир Щербинин.

Общая производительность сетей составит более 132 тысяч кубометров в сутки. Реконструкция системы водоснабжения обеспечит более надежную подачу питьевой воды в город и сократит риски аварийных ситуаций на магистральном трубопроводе восточного побережья Крыма.

Проектными решениями предусматривается выполнение надземной и подземной прокладки водоводов. В местах пересечения с естественными и искусственными препятствиями планируется применять метод горизонтально-направленного бурения. На выходе из зданий – надземную прокладку на опорах-ригелях.

По оценке наших специалистов, которые постоянно следят за качеством производства работ, их соответствием проектной документации и действующим строительных нормам, в настоящее время готовность водоводов уже превышает 30%. Ведутся работы по укладке полиэтиленовых трубопроводов, устройству водопроводных камер и колодцев на нескольких участках, – отметил Владимир Щербинин.

Для удобства и надежности дальнейшей эксплуатации реконструируемых сетей предусмотрено устройство водопроводных колодцев с отключающими задвижками и обратными клапанами. Также на трассе будут установлены колодцы и камеры для подключения попутных потребителей. После монтажа новых сетей планируется произвести демонтаж существующих устаревших водоводов. Завершающим этапом работ станет восстановление нарушенного дорожного покрытия, рекультивация и благоустройство территорий.

источник: пресс-служба подведомственного Минстрою России ФБУ «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ»

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