В Керчи инспекторы ДПС в течение часа задержали подозреваемого в угоне

Утром 2 мая в дежурную часть УМВД России по г. Керчи от местного жителя поступило сообщение о незаконном завладении его транспортным средством «Нива». На установление местонахождения автомобиля были ориентированы все наряды полиции. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение часа сотрудниками ГИБДД машина была найдена.

Транспортное средство под управлением неизвестного гражданина двигалось по автодороге в одном из районов города. На требования инспекторов осуществить остановку автомобиля, озвученное по громкоговорителю, водитель не отреагировал, а наоборот — продолжил движение с увеличением скорости, — рассказали подробности в полиции.

В результате проявленной оперативности и слаженности действий полицейским удалось остановить машину. За рулем находился 21-летний местный житель. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. В автомобиле также находился пассажир.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия полицейскими установлено, что заявитель познакомился со злоумышленником накануне происшествия. Молодой человек нуждался в трудоустройстве, и потерпевший решил ему помочь.

Однако, пока заявитель решал вопрос со знакомыми о работе своего «протеже», злоумышленник, оставшийся в машине потерпевшего, уехал на транспортном средстве в неизвестном направлении, воспользовавшись тем, что хозяин оставил ключи в замке зажигания.

Как пояснил подозреваемый, у него не было умысла похитить автомобиль, он якобы просто хотел покататься со своей знакомой девушкой.

Злоумышленник вину в совершении преступлений признал полностью. Автомобиль без внешних признаков повреждения передан законному владельцу.

Отделом дознания УМВД России по г.Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — отметили в МВД по РК.

Подозреваемый в совершении преступления находится под стражей.