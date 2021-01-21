В Керчи инспекторы ГИБДД разыскали потерявшихся подростков

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Керчи в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение несовершеннолетних детей, которые были объявлены в розыск.

Накануне в вечернее время в дежурную часть Управления МВД России по г. Керчи от сотрудников «Керченского межрегионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» поступило сообщение о том, что двое воспитанников 14 и 15 лет ушли из учреждения и не вернулись. Кроме того, воспитатель пояснила, что мальчики одеты в легкую одежду, поскольку было обнаружено, что теплые вещи они с собой не взяли,- сообщили в керченской полиции.

На розыск подростков были ориентированы все наружные наряды керченской полиции, в том числе сотрудники дорожно-патрульной службы.

Инспекторы ДПС Василий Филиппов и Вейс Алиев, осуществляя патрулирование заброшенных строений и дворов, около 2-х часов ночи заметили костер, возле которого находилось двое подростков. Как оказалось, несовершеннолетние хотели немного попутешествовать, но не учли погодных условий. Из-за сильного холода ребята нашли заброшенный двор, где вынуждены были разжигать костер, чтоб не замерзнуть. Идти по незнакомой местности ночью дети не решились, — рассказали в МВД по РК.

Инспекторы обогрели детей, после чего доставили их в реабилитационный центр и передали воспитателям. Мальчики пообещали стражам порядка быть послушными, сказав, что больше не будут подвергать свою жизнь и здоровье опасности. По словам сотрудников социального учреждения, в котором проживают подростки, эти двое сотрудников полиции стали для ребят настоящими ангелами-хранителями, благодаря которым те остались живы и здоровы.