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В Керчи инвестор строит жилой комплекс «Чкалово Парк» с зоной отдыха, детской площадкой и паркингом
Иллюстрация: КРРК

В Керчи инвестор строит жилой комплекс «Чкалово Парк» с зоной отдыха, детской площадкой и паркингом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инвестиции в Крым 11:39 01.07.2020

Специалисты Корпорации развития Республики Крым (КРРК) в рамках выездного осмотра посетили инвестиционную площадку в Керчи, где проходят строительно-монтажные работы. В настоящее время инвестором ведется строительство 1 и 2 пусковых комплексов, состоящих из 10 секций. Об этом сообщает пресс-служба КРРК.

Будущий комплекс будет включать зону для отдыха, большую детскую игровую площадку, трассу для самокатов и велосипедов. При въезде в жилой комплекс будет построен подземно-наземный крытый паркинг. Крышу паркинга планируется сделать эксплуатируемой, а гостевые парковочные места будут вынесены за периметр комплекса, — говорится в сообщении.

Также в непосредственной близости ЖК «Чкалово Парк» будут располагаться магазины, рынки, детские сады и школы, больница, филиал вуза. Плановый объем инвестиций — 1,030 млрд. рублей, инвестором уже вложено порядка 130 млн. рублей.

В Керчи инвестор строит жилой комплекс «Чкалово Парк» с зоной отдыха, детской площадкой и паркингом

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